Полиция расследует нападение собаки на внука Дарьи Донцовой
Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах нападения собаки на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.
Правоохранители установили, что местный житель 1951 года рождения выгуливал без намордника крупного пса породы Акита-ину, который покусал мальчика.
По окончании лечения ребенка направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть причиненного вреда. После этого действиям владельца животного дадут уголовно-правовую оценку.
Ранее Донцова в соцсетях сообщила, что ее внука покусала большая собака. Раны на голове пришлось зашивать, ребенок сильно напуган.