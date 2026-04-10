Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 15

Меняйло заявил о 15 пострадавших при взрыве на складе Владикавказа

Общее число пострадавших при детонации на складе пиротехники во Владикавказе составило 15 человек. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что среди раненых оказались двое детей, чье состояние врачи оценили как стабильное.

«Пятнадцать человек пострадали, двое погибли. Двое находятся в тяжелом состоянии, один — в очень тяжелом», — заявил Меняйло.

Глава республики подчеркнул, что, по предварительным данным, в разрушенном взрывом складе вели производство нелегальной пиротехники.

Взрыв на территории складских помещений Владикавказа произошел в пятницу, 10 апреля. Детонация спровоцировала крупный пожар, который распространился на площади в 750 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению огня и разбору завалов, из-под которых достали тела двух погибших.

Республиканский главк Следственного комитета завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более человек.