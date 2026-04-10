Режим ЧС ввели во Владикавказе после взрыва на складе пиротехники

Район взорвавшегося склада во Владикавказе оцепили на время режима ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Владикавказа в связи со взрывом здания в Партизанском переулке. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов.

«Зона ЧС оцеплена, действует пропускной режим. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в профильных медучреждениях», — заявил Мильдзихов.

На месте работают спасатели — они разбирают завалы и ликвидируют последствия. Оперативная группа уточняет обстановку и оценивает масштаб ЧС.

Взрыв в столице Северной Осетии произошел на складе, где, по предварительным данным, вели производство нелегальной пиротехники. После детонации начался крупный пожар, охвативший 750 квадратных метров.

Погибли два человека, еще 15 пострадали. Трое раненых находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Также увечья получили двое детей, их состояние стабильное.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек.