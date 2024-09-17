Челябинская школьница лишилась сна из-за буллинга. Одноклассники преследовали и били ее
Жительница Челябинска заявила, что ее дочь затравили в гимназии № 26
В Челябинске мать 11-летней девочки обвинила руководство гимназии № 26 в бездействии: по ее словам, весь класс травил ее дочь, а учителя никак не решали проблему. Мама пострадавшей Светлана рассказала 360.ru, что написала заявление в прокуратуру.
Девочку оскорбляли, били и распространяли в интернете унизительные ролики, объяснила женщина. Сейчас с ребенком работает психолог.
С чего все началось
Светлана воспитывает троих детей. После развода с мужем она переехала в новый микрорайон, где и находится та самая гимназия.
«Так получилось, что дети, которые учились с нами в классе, с детского сада были вместе. Пошли мы в первый класс, вроде бы там все нормально. Второй класс — более-менее хорошо, бывало, дочь жаловалась на мальчишек. Мы пытались разбираться, разговаривать. А вот в третьем классе жалобы участились», — поделилась Светлана.
В распоряжении 360.ru оказалось заявление женщины в прокуратуру, в котором она рассказала, что у девочки начали пропадать вещи, кто-то из одноклассников портил тетради и ломал канцелярские принадлежности.
«В новогодние каникулы на ее телефон начали приходить сообщения с оскорбительными картинками и высказываниями от учеников. Я сообщила об этом родителям детей, но [они] не нашли в этих сообщениях ничего страшного и преступного. Нам начали звонить дети, представляясь маньяками», — написала в заявлении Светлана.
В мае 2023 года Светлана заметила, что дочь кричит, плачет и истерит во сне.
У нее вообще отпало желание ходить в школу.
Светлана
Массовое нападение
В середине мая девочка позвонила матери вся в слезах и рассказала, что на нее напали 11 сверстников во дворе дома.
«Отобрали телефон, сумку с ключами <…> убежали в соседний двор. Она, как собачка, за ними бегала», — рассказала Светлана.
Тогда ребят разогнал сосед, который тоже обратил внимание на нездоровую ситуацию. В целях безопасности мать начала забирать дочь из школы и не разрешала ей самостоятельно покидать территорию.
После на ситуацию обратила внимание одна из педагогов, которая заменяла классного руководителя школьницы. Одноклассники припирали девочку к стене, что-то требовали от нее. За то, что девочка рассказывала об обидчиках матери, ее прозвали «стукачом».
Девочка перестала спать по ночам
Неоднократно Светлана разговаривала с родителями детей, нападавших на девочку, но те уверяли, что их сыновья и дочери не способны на подобное. Администрация гимназии была в курсе ситуации, обещала решить проблему.
Дети действительно начали себя вести хорошо, но их хватило ненадолго. Опять начались оскорбления, драки: дети нападают со спины, пинают по ногам, душат ее. Хочу отметить, что нападают по два-три человека и в основном мальчики. Ребенок опять начал кричать во сне, скрежетать зубами, на нервной почве обострился себорейный дерматит.
Светлана
Светлана сделала вывод, что учителя в школе говорили родителям ровно то, что те хотели услышать. Например, Светлану уверяли, что не понимают, почему дети так относятся к ее дочери. Другим говорили совершенно противоположные вещи, а с некоторыми вообще не связывались.
Пострадавшая от буллинга девочка ходит на секции и кружки, где у нее нет конфликтов с другими детьми. Тренер по карате отметил, что девочка на занятиях показала себя внимательной, целеустремленной и дисциплинированной. Она никогда не пропускала тренировок, в меру своих способностей старалась выполнять все задания. На тренировках и в поездках конфликтов с другими детьми не было. Преподаватель в школе английского отметил, что школьница неконфликтна, уравновешена, добросовестна, активна и любознательна, в общении со взрослыми — тактична и хорошо ладит с другими ребятами.
Не ведают, что творят
Светлана рассказала, что в гимназии № 26 один из детей совершил попытку суицида.
Это и не удивительно, буллинг процветает, и мне страшно за жизнь и здоровье своего ребенка. Дети не ведают, что творят, а взрослые не могут им донести, что так нельзя.
Светлана
По словам собеседницы 360.ru, ребенок был на грани срыва. После непрекращающихся издевательств мать перевела свою дочь в другую школу. Сейчас у девочки много новых друзей, однако бывшие одноклассники могут подкараулить ее у подъезда. Недавно четверо ребят бегали за девочкой с палками, это увидела сама Светлана. После обращения в прокуратуру дети начали извиняться перед девочкой.
Накануне в челябинской коррекционной школе подросток набросился на детей и учителей с молотком. Источник сообщил 360.ru, что нападавший был агрессивным, другие ребята его боялись. При этом соседка мальчика не исключила, что его, наоборот, могли довести издевательствами.