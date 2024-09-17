Челябинская школьница лишилась сна из-за буллинга. Одноклассники преследовали и били ее

В Челябинске мать 11-летней девочки обвинила руководство гимназии № 26 в бездействии: по ее словам, весь класс травил ее дочь, а учителя никак не решали проблему. Мама пострадавшей Светлана рассказала 360.ru, что написала заявление в прокуратуру.

Девочку оскорбляли, били и распространяли в интернете унизительные ролики, объяснила женщина. Сейчас с ребенком работает психолог.

С чего все началось

Светлана воспитывает троих детей. После развода с мужем она переехала в новый микрорайон, где и находится та самая гимназия.

«Так получилось, что дети, которые учились с нами в классе, с детского сада были вместе. Пошли мы в первый класс, вроде бы там все нормально. Второй класс — более-менее хорошо, бывало, дочь жаловалась на мальчишек. Мы пытались разбираться, разговаривать. А вот в третьем классе жалобы участились», — поделилась Светлана.

В распоряжении 360.ru оказалось заявление женщины в прокуратуру, в котором она рассказала, что у девочки начали пропадать вещи, кто-то из одноклассников портил тетради и ломал канцелярские принадлежности.

«В новогодние каникулы на ее телефон начали приходить сообщения с оскорбительными картинками и высказываниями от учеников. Я сообщила об этом родителям детей, но [они] не нашли в этих сообщениях ничего страшного и преступного. Нам начали звонить дети, представляясь маньяками», — написала в заявлении Светлана.

В мае 2023 года Светлана заметила, что дочь кричит, плачет и истерит во сне.