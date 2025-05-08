Часть задержанных региональных рейсов сможет отправиться в места назначения только 9 мая
Росавиация: задержанные рейсы 8 мая ожидают более 2,2 тысячи пассажиров
Авиакомпаниям удалось стабилизировать перевозки в регионах, обстановка в аэропортах спокойная, сообщили в Росавиации. Там же напомнили о том, какие дополнительные услуги положены пассажиру в случае задержки рейса.
«По данным территориальных управлений Росавиации в подавляющем большинстве аэропортов скоплений граждан нет. Крупнейший региональный перевозчик S7 практически вернулся к плановому выполнению рейсов в субъектах», — подчеркнули в пресс-службе.
Вместе с тем задержки рейсов все еще есть. Причина — в позднем прибытии самолетов в места назначения. По последним данным, вылета из Самары, Уфы и Екатеринбурга ожидают 2,2 тысячи человек.
В аэропорту Сочи отклонились от расписания 16 рейсов, в Казани — 11. Ждут вылета задержанные самолеты в Минводах, Горно-Алтайске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске и Чите.
«Часть из них отправится к месту назначения утром 9 мая», — предупредили в Росавиации.
В ведомстве обратили отдельное внимание, что перевозчики обязаны соблюдать федеральные авиационные правила, которые регламентируют в том числе выдачу еды и напитков пассажирам и размещение их в гостиницах.
Также в Telegram-канале Росавиации опубликовали карточки-памятки, чтобы люди, которые столкнулись с длительным ожиданием вылета, помнили о своих правах.
Сбои в расписании, вызвавшие длительное ожидание пассажиров в воздушных гаванях нескольких городов России, были связаны с вынужденными его корректировками в аэропортах Московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов.
Так, например, новосибирские школьницы, прилетевшие в Москву на чемпионат по чирлидингу, сутки не могли улететь назад из-за задержки рейса. При этом детям не предоставили размещение в отеле.
Пленником самолета, вынужденно севшего в Пулкове, стал Николай Басков. Вместе с десятками других пассажиров артист больше пяти часов сидел на борту, ожидая, когда воздушное судно наконец улетит в Москву.
В Домодедове томящихся в ожидании людей развлекал Кремлевский духовой оркестр. Музыканты, также оказавшиеся заложниками ситуации, решили поднять настроение и дали небольшой концерт.