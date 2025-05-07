Спали на кафеле и железных сиденьях. Новосибирские школьницы сутки провели в Домодедове

Новосибирские школьницы, прилетевшие в Москву на чемпионат по чирлидингу, сутки не могли улететь назад из-за задержки рейса. Детям не предоставили размещение в отеле, сообщила 360.ru руководитель спортивного клуба «Берри» Сандра Устинова.

Команда из 14 летей в возрасте от восьми до 10 лет и двух сопровождающих взрослых должна была вылететь из Домодедова обратно в Новосибирск 6 мая в 16:45 по московскому времени. Рейс авиакомпании S7 задержали из-за закрытия воздушной гавани. В самолете школьницы оказались только 7 мая после 16:30.

Сначала вылет перенесли на несколько часов. Пассажиры, которым своевременно предоставили воду и питание, ожидали в аэропорту. Однако спустя восемь часов тренеры попросили предоставить гостиницу для школьниц и получили отказ.

«Поначалу обещали предоставить информацию и пригласить, но этого так и не произошло. В итоге на стойке регистрации представители авиакомпании заявили, что мест в отеле нет. Предоставить отказ в письменном виде они отказались», — рассказала Устинова.

Мать одной из школьниц подчеркнула, что дети провели в Домодедове больше суток. Уставшие после соревнований спортсменки ночевали в совершенно некомфортных условиях.

«Спали где придется — на холодном кафеле, на железных сиденьях. Очень плохо, что отель так и не предоставили. Из-за того, что рейс не отменяли, а все время переносили, команда не могла уехать из аэропорта», — отметила собеседница 360.ru.

В пресс-службе S7 отметили, что компании пришлось оперативно корректировать расписание полетов из-за временного закрытия воздушного пространства.

«Рейс с группой детей из Домодедова в Новосибирск оставался в нашем приоритете и вылетел одним из первых, как только это стало возможно», — подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

В компании добавили, что на время ожидания детям предоставили питание и напитки, сейчас они уже возвращаются домой.

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