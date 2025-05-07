Застрявший в Домодедово Кремлевский духовой оркестр устроил концерт перед пассажирами

Артисты Государственного Кремлевского оркестра Управления делами президента России оказались в числе пассажиров, застрявших в аэропорту Домодедово из-за временного ограничения работы столичных аэровокзалов. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Участники духового оркестра планировали вылететь на выступление в Калининград, но их рейс задержали из-за закрытия воздушного пространства в Москве и Московской области. Чтобы скрасить ожидание разрешения на вылет себе и другим пассажирам, артисты решили устроить небольшой концерт и исполнили песни «Катюша», «Три танкиста», «День Победы», «Марш авиаторов».

«В преддверии 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне артисты впервые дали праздничный концерт в зоне ожидания вылетов», — рассказали представители авиаперевозчика.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как духовой оркестр, под руководством дирижера, заслуженного артиста России и полковника Игоря Шевернева, оперные певцы Игорь Тарасов, Вадим Заплечный и Вера Кононова выступили перед пассажирами. Зрители, в числе которых были и участники специальной военной операции, подпевали вместе с ними.

Ранее певец Николай Басков рассказал, что более шести часов находится в самолете в петербургском аэропорту Пулково. Борт должен был прилететь из Иркутска в Москву, но из-за ограничений в авиагаванях развернулся и осуществил посадку в Санкт-Петербурге.