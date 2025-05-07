Николай Басков застрял на шесть часов в самолете в Пулкове

Певец Николай Басков более шести часов находится в самолете в петербургском аэропорту. Борт должен был прилететь из Иркутска в Москву, но из-за ограничений в авиагаванях развернулся и сел в Пулкове. Теперь из воздушного судна никого не выпускают, когда полетят обратно — неизвестно. О ситуации артист рассказал в Instagram*.

«Долетели мы из Иркутска, только сели в Питер и уже шесть часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь и разгружают самолет. В общем, никто никуда не летит», — заявил артист.

До этого об утомительном ожидании в самолете рассказала 360.ru одна из пассажирок. По ее словам, борт должен был прилететь в Москву в 01:30, но в районе 02:00 вынужденно приземлился в Пулкове. Выйти разрешили только тем, кто вызвал скорую из-за плохого самочувствия. Остальным приказали ждать. На борту остались в основном мужчины.

Также с пассажирами связался командир корабля. Он заявил, что экипаж всеми силами пытается добиться вылета и взаимодействует с наземными службами.

Пресс-служба Пулкоа сообщила, что аэропорт принял рейсы, перенаправленные в Петербург из-за ограничений в авиагаванях. Также там отметили, что часть приземлившихся самолетов ожидает вылета. Аэропорт работает с повышенной нагрузкой, чтобы восстановить обычное расписание.

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