Более 20 детей спасли из пыточного рехаба в Дедовске: как жизнь по щелчку превращается в ад

Детский реабилитационный центр накрыли накануне в Дедовске: спасенные пациенты в шокированном полуголодном состоянии наконец-то смогли воссоединиться с семьями, которые даже не подозревали, через что приходится проходить подросткам. Один из мальчиков сейчас находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Уголовное дело о реабилитационном центре в Дедовске Несколько дней назад о жалобах на реабилитационный центр сообщил источник 360.ru. Позже стало известно, что информация о жутких нарушениях — правда. Проверкой рехаба занялись СК, полиция и прокуратура. По данным регионального СКР, с августа по ноябрь этого года организованная преступная группа открыла центр, где незаконно находились 24 подростка — они лечились от зависимостей.

«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам», — пояснили в пресс-службе.

Один из воспитанников, как подчеркнули следователи, 23 ноября впал в кому. В больнице у него выявили множество травм на теле и следы связывания. Сейчас мальчик в реанимации. За его жизнь борются врачи. В прокуратуре области уточнили, что на момент проверки в рехабе было 22 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет.

Дети проживали в условиях изоляции, систематического применения к ним насилия, а также ограничения в потреблении еды и воды. прокуратура Московской области

Часть узников передали законным представителям, остальных разместили в семейном центре.

Кого задержали по делу о рехабе в Дедовске По делу об издевательствах над постояльцами рехаба задержали воспитателя-консультанта и одну из постояльцев — 18-летнюю девушку, которая участвовала в истязаниях подростков. «Судом по ходатайству следствия в отношении администратора центра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК. Меру пресечения девушке изберут 26 ноября. Организаторы центра находятся в розыске. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

«Нельзя, запрещено, накажут»: детей запугивали? Мать одного из подростков, который тоже находился в реабилитационном центре, рассказала 360.ru о происходившем и о задержанном консультанте Виталии Б. Предполагалось, что он будет проводить тренинги и занятия с детьми, оказывать психологическую поддержку. Но по факту измывался над подростками. «Этот человек должен быть как наставник. То есть старший товарищ, который присматривает, который должен обеспечить безопасность детей, который за них отвечает и так далее», — развела руками Анастасия (имя изменено, — прим. ред.). Отдельно она обратила внимание, что лично ее сын не подвергался насилию, но сталкивался с угрозами, как и другие дети.

Если какие-то жалобы, я спрашивала: «Почему ты не рассказывал мне по телефону?» Сын говорит: «Тогда бы звонок сразу прервали, сказали бы, что я манипулирую, тебя бы отключили, меня бы наказали». <…> В полиции все дети этими тремя словами выражались: «нельзя», «запрещено», «накажут». Детей могли пнуть ногой со словами «заткнись». Мать одного из постояльцев рехаба

Подросткам запрещали смотреть в окна и ходить на улицу. За прогулки считалась уборка во дворе и вынос мусора. В качестве наказаний детей сажали в угол и заставляли писать мелким почерком тексты на тему реабилитации и субординации. «Детей сутки не кормили, наказывали голодом. <…> Одного мальчика семь дней кормили только ячкой (ячневая крупа — прим. ред.). Младшие дети воровали еду, по ночам ели сухие макароны. Кто-то из мальчишек воровал из холодильника консервы. Дети рассказывали уже родителям, что у кого-то в сумке были сухие макароны, кто-то стырил колбасу вместо своих вещей. Это что-то невероятно страшное», — возмутилась собеседница 360.ru.

Фото: Тяжело пострадавший пациент рехаба в Дедовске. Сейчас мальчик в коме

Один из мальчиков, попав в центр, объявил забастовку и отказался от еды. Консультанты не обращали на него внимания. Со временем подросток стал ходить под себя, других ребят заставляли носить его в душ на руках и мыть. «Один раз мальчика уронили, он просто выскочил из рук, ударился о лестницу. Дети просили вызвать ему врача, скорую, всем отказывали. Говорили, что это манипуляция и так далее. Скорую вызвали, когда уже мальчику стало совсем плохо. В скорой выяснилось, что ребенок в коме, у него гипокома — отказали почки. На теле множественные ссадины, гематомы… По сегодняшний день ребенок без сознания», — возмутилась Анастасия.

Фото: Тяжело пострадавший пациент рехаба в Дедовске. Сейчас мальчик в коме

Мама еще одной девочки рассказала, что у пострадавшего есть ожоги по всему телу от купаний, которые заставляли устраивать других детей. Она также подтвердила слова Анастасии о том, что ребята пытались обратить внимание воспитателей на то, что этому парню становится хуже, но эффект был нулевой.

«Он уже лежал и хрипел. Другие дети обращали внимание воспитателя на это, говорили про скорую, но Виталий отвечал, что Родион якобы делает это специально, хочет позлить и сломать администрацию», — пояснила женщина.

Фото: Тяжело пострадавший пациент рехаба в Дедовске. Сейчас мальчик в коме 1/3 Фото: Тяжело пострадавший пациент рехаба в Дедовске. Сейчас мальчик в коме 2/3 Фото: Тяжело пострадавший пациент рехаба в Дедовске. Сейчас мальчик в коме 3/3

При этом родителям в общий чат отправляли постановочные фото, на которых дети «веселятся». Но на самом деле подростков таким образом наказывали. «Я хочу, чтобы всех привлекли к ответственности», — с горечью добавила Анастасия.

Психологическая обработка, домогательства и обман Мать другой спасенной из рехаба девочки, представившаяся Аллой, отметила, что стоимость проживания в этом центре была огромная — организаторы просили плату сразу за два месяца в размере 300 тысяч рублей. Теперь, вероятно, эти средства никто родителям не вернет, не исключила она.

Решение обратиться в такое дорогостоящее учреждение женщина объяснила искренним желанием помочь своей дочери: девочка попала в плохую компанию. Начались проблемы. Тогда мать начала искать пути выхода из этого кризиса: наткнулась на сайт центра, отправила заявку, а после началось давление.

«Была психологическая обработка, что мой ребенок нуждается в их центре. Если я ее туда не отправлю, то она просто закончит наркоманкой где-то под забором. Только они смогут ее спасти», — рассказала Алла.

Что там творилось — это ужас. <…> Дочь получила психологическую травму. Физических увечий у нее нет, но она видела, как издеваются, бьют других детей, и жутко боялась. Говорит: «Мамочка, я делала все, что они скажут, лишь бы меня не били, не наказывали». Алла мать пострадавшей девочки

Более того, по словам Аллы, арестованный консультант сексуально домогался до нескольких девочек.

«Он их и прижимал, и зажимал, и трогал. Связывал скотчем детей, руки, ноги. Засовывали грязные носки в рот детям, кто ослушался. Полное подчинение нужно было этим людям. Дети боялись», — подчеркнула собеседница 360.ru.

По информации источника RT, Виталий был особенно неравнодушен к девочкам постарше, заставлял их красиво одеваться, терся о них пахом и шлепал по интимным местам. А потом все переводил в шутку. Telegram-канал «112» со ссылкой на пациентов при этом отмечает, что, если девочки отказывались от таких «ласк», это было чревато наказаниями для всех остальных пациентов. Более того, есть информация о том, что минимум троих девочек-подростков (12,14 и 15 лет) он принудил к интимной связи, но эти данные проверяются и пока не подтверждены, добавил собеседник «112».

Отдельно она отметила, что помещения в центре были в ужасном состоянии, близком к антисанитарии. Дочь женщины рассказала, что стена рядом с ее кроватью была в плесени, а когда на ее одеяло помочилась живущая там же собака, ей не дали постирать его. «И дочь спала под этим мокрым вонючим одеялом», — возмутилась Алла. Теперь дочери предстоит обследование. Ее состояние вызывает у матери большие опасения: девочка очень бледная, полуголодная, напуганная. «Это ужас, просто невозможно…» — чуть не плача добавила мать.

Подростки врали о пытках? Психолог ребцентра Ирина (имя изменено — прим. ред.) при этом считает, что подростки могли выдумать пытки. В беседе с 360.ru она рассказала, что работала только с родителями и физически в рехабе не присутствовала. «Дети, конечно, с разнообразными проблемами находятся в центре, бывают сложные дети. Я на связи с родителями, они рассказывают, что там мучили, издевались, но когда дети находились в центре, никаких таких заявлений не было. Родители приезжали на семейные сессии, видели детей», — сообщила эксперт. Также Ирина допустила, что подростки якобы перевирают и переворачивают с ног на голову всю эту историю. Правда, как можно переврать и преувеличить историю мальчика с отказавшими почками, которому не вызвали скорую, — большой вопрос.

Основная причина, почему к нам привозят детей, — это девиантное поведение, а оно в принципе подразумевает под собой вранье. Дети на постоянной основе дома врали, потому что гуляли по заброшкам, кто-то курил, кто-то пил, и у них механизм такой, сформированы такие паттерны поведения. Когда детям страшно, они врут. Ирина психолог

По ее словам, нужно смотреть на реакции тела подростков. «Есть определенные реакции тела, которые могут сказать, врет ли ребенок. Нужно было именно эти моменты наблюдать», — добавила Ирина. В адекватности организаторов рехаба, которые, впрочем, сейчас скрываются, психолог не сомневается. «Я считаю их абсолютно адекватными людьми. Никаких противоправных действий я не замечала», — заключила она. В контексте слов об адекватности нельзя не отметить, что одна из фраз, которую детей в центре заставляли периодически многократно писать на листах бумаги, звучала следующим образом: «только через боль и бессонные ночи я пойму, что, если я буду нарушать субординацию к любящему и лечащему меня персоналу, — я сдохну под забором, как собака».

Фото: РИА «Новости»

Что известно о владельце рехаба Сейчас владелицу центра продолжают искать. По предварительным данным, ей 37 лет, она называет себя психолого-психотерапевтом. Мать одной из пациенток дедовского центра говорит, что это очень грубая дама. Так ей рассказала дочь. По словам девочки, эта женщина могла запросто обидеть детей и сильно оскорбить.

«Когда в реабилитационный центр нагрянула полиция, владелица приехала, забрала находившуюся на территории собаку и уехала в неизвестном направлении», — добавила женщина.

Фото: РИА «Новости»

По информации «112», у предпринимательницы есть подобный рехаб в Екатеринбурге. Правда, в филиале на Урале на подобные пытки никто не жаловался. Сотрудник согласился показать журналистам Telegram-канала помещения, где живут дети, а также признался, что знает Виталия Б., которого задержали в Подмосковье. По его мнению, консультант мог вспылить и из-за этого избить пострадавшего мальчика, который сейчас находится в коме. Подростки из этого центра отметили, что тоже знакомы с Виталием и его «методами» с избиением, связыванием и лишением воды и еды. Источник 360.ru отметил, что в Московской области рехаб этой бизнесвумен изначально работал в Дмитрове, но потом детей перевезли в Дедовск. А информация некоторых каналов, что рехабов было два, некорректна, заключил он.