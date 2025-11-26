Сегодня 11:29 Мать спасенного ребенка рассказала правду о рехабе в Дедовске: как работал этот «чудо-центр» Мать спасенного ребенка рассказала об ужасах рехаба в Дедовске 0 0 0 Фото: Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Подростков, находившихся в реабилитационном центре в Дедовске, избивали, пытали и морили голодом. Говорить об издевательствах родителям строго запрещалось. Ужасающие подробности о содержании детей в этом учреждении рассказала 360.ru мать одного из пациентов рехаба.

Давили физически и морально По словам Анастасии (имя изменено — прим. ред.), в определенный момент ее сыну потребовалась помощь и она решила обратиться в этот центр. Естественно, семья даже представить не могла, как на самом деле там «помогают» несовершеннолетним.

Позже сын рассказал ей, что их могли избить, обматерить, запрещали смотреть в окна и выходить на улицу. Уборка территории или вынос мусора считались прогулкой. Одного из пациентов обливали холодной водой, когда он пытался бунтовать. Порой подростков сажали в угол и заставляли по многу раз писать мелким почерком тексты о субординации или реабилитации.

Были и другие наказания, в том числе лишение пищи либо резкое ограничение рациона. Одного из пациентов неделю держали на ячневой крупе, добавила Анастасия. В таких полуголодных условиях, по ее словам, младшим по ночам приходилось воровать из холодильника макароны или консервы и прятать их под матрасы. У одного из подростков уже в отделе полиции вместо личных вещей в сумке нашли колбасу. Сына Анастасии в рехабе не избивали. Мать объяснила это способностью парня дать отпор. Но хотя физического насилия не было, над ним издевались другим путем: запрещали рассказывать о чем-либо родственникам, угрожая наказанием. А если бы он рассказал, выставили бы все как попытку манипуляции, чтобы его забрали домой.

Когда мой ребенок меня увидел, он рыдал горючими слезами. Я его обнимала и понимала, что слезы текут по моей руке. И потом, когда он успокоился, я поняла, что это не слезы, это кровь из носа у него пошла. У меня рука по локоть в крови, он сам весь в крови. Мать одного из пациентов рехаба в Дедовске

Подросток в коме Еще один из бывших пациентов сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Анастасии, он поначалу хотел устроить бунт, чтобы его поскорее забрали домой.

Первые две-три недели после поступления подросткам не давали общаться с семьей, чтобы они привыкли и осознали ситуацию, в которой находятся. Воспитатели не обращали на протест никакого внимания, считая, что рано или поздно юноша проголодается, встанет и начнет работать. Однако через какое-то время он перестал разговаривать и стал мочиться под себя. Тогда других пациентов заставили по очереди носить его в душ, мыть и относить обратно.

«Из за того что он тяжелый, один раз мальчика уронили. Он просто выскочил из рук, упал, ударился о лестницу. Дети говорят, что просили вызвать ему врача, скорую. Всем отказывали, говорили, что это все манипуляция. И скорую вызвали, когда мальчику стало уже совсем плохо», — рассказала собеседница 360.ru. Официальной информации о состоянии мальчика пока нет. По неподтвержденным пока данным, у него появились серьезные проблемы с почками плюс до критического уровня упал сахар в крови. Уже в больнице мальчику диагностировали сепсис и воспаление легких, подчеркнула Анастасия. Кроме того, от долгого лежания на ягодице образовался гигантский пролежень, который никто не лечил, а на теле были гематомы. Сейчас он в коме в реанимации.

Я говорю: как же так, ты говоришь, что такой кошмар, а у вас на фотографиях все дети улыбаются, чем-то заняты, что-то рисуют, что-то пишут, какие-то сценки девочки танцуют… Он говорит, что все эти фото постановочные. Например, говорили: «Сейчас будем фотографироваться, убираемся». Я говорю: а танцы, сценки? Ну вы же сами это придумали? Он говорит: нет, это наказание. Мать одного из пациентов рехаба в Дедовске

Уголовное дело Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об истязаниях, причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном лишении свободы и других. Обвинения предъявили администратору центра и 18-летней девушке, участвовавшей в пытках. Администратора взяли под стражу. Прокуратура Московской области также проводит проверку. По ее информации, в рехабе находились 22 подростка от 11 до 17 лет. Часть детей уже уехали по домам с родителями, часть разместили в семейном центре. Расследование и розыск других причастных к преступлениям продолжаются.