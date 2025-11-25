Подозреваемого в пытках подростков в Дедовске арестовали

Истринский суд арестовал подозреваемого в пытках и незаконном удержании подростков. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

«Истринский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Балабрикова В. — одного из фигурантов уголовного дела о преступлениях против несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе.

Его подозревают в истязании несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие установило, что с 1 августа по 23 ноября 2025 года группа преступников удерживала 24 подростков в Дедовске под предлогом помощи, а на самом деле пытала их. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с родителями несовершеннолетних, прикрываясь деятельностью благотворительного фонда, который якобы помогал людям в сложных ситуациях.

После зверств, которые устраивал предполагаемый преступник, несовершеннолетний М. попал в реанимацию. У него множественные травмы, он без сознания. Его жизнь в опасности.

Суд вынес решение об удовлетворении ходатайства и постановил заключить Балабрикова В. под стражу до завершения предварительного следствия.

