Без спасжилетов на перегруженной лодке. Главное о смертельном круизе на Байкале

Круиз на аэролодке по Байкалу завершился для группы туристов из Москвы и Московской области аварией. Накренившееся судно перевернулось, и 18 человек оказались в холодной воде. Пятеро добраться до берега не смогли и погибли. Все, что известно об аварии к этому часу, собрал 360.ru.

Где в Бурятии перевернулась лодка с туристами

Туристы отправились в Бурятию по программе компании «КрисТур». Представители фирмы в комментарии 360.ru заявили, что в состав группы входили жители Ступина и Каширы. По данным телеграм-канала Baza, поездка включала посещение Монголии и Китая. Круиз по Байкалу организаторы поездки проводили за дополнительную плату в пять тысяч рублей с человека. До самого большого озера в мире туристы добрались в последний день путешествия. Главный инспектор по маломерным судам республиканского главка МЧС Николай Зайцев заявил, что аэролодка перевернулась на расстоянии в 20–30 метров от берега.

Все люди находились внутри кубрика. На них не были надеты спасательные жилеты.

По его словам, погода в момент крушения стояла безветренная, и волнения на Байкале не было.

Прибывшие по вызову спасатели вытащили из воды 12 взрослых и одного ребенка. Одну из пострадавших, получившую рваную рану ноги, госпитализировали. В пресс-службе МЧС сообщили, что жертвами крушения судна стали пять человек.

Телеграм-канал Shot сообщил, что в Байкале утонули 64-летняя сотрудница Ступинской металлургической компании и ее 43-летний сын, много лет работавший представителем авиакомпаний в аэропорту Домодедово. Также жертвами крушения стали вышедшие на пенсию бывшая воспитательница детского сада и сотрудница энергетической компании, пятый погибший — руководитель адвокатского бюро.

Как спасали людей из перевернувшейся на Байкале аэролодки

В поездку аэролодка отправилась от берега, где расположен памятник природы — валун Черепаха, рядом с которым находится поселок Турка. Организацией круиза занималась компания «Кристальный Байкал», которая привлекла владеющего судном предпринимателя. Представительница компании в беседе с 360.ru заявила, что просто работает на берегу, а аэролодку даже не брала в аренду. Она подчеркнула, что к моменту приезда криминалистов тела погибших уже достали из воды и пострадавших разместили в юрте.

«У нас идут следственные действия. Лежит пять трупов и все — хана. Тут уже уголовная ответственность, мы ничего сделать не можем», — подчеркнула представитель компании.

По ее версии, крушение произошло после того, как судно накренилось. Капитан, чтобы вернуть лодку в нормальное положение, надавил на газ, но исправить положение не смог. «Это мог быть дефект самой лодки, она новая», — добавила собеседница 360.ru. По ее словам, капитан в результате крушения выжил, а владелец плавательного средства помог пострадавшим выбраться из воды. «Все помогали. МЧС приехали, вся деревня приехала спасать», — отметила представительница «Кристального Байкала» и подчеркнула, что владельца лодки задержали следователи.

Почему аэролодка с туристами потерпела крушение

После крушения лодки следователи завели уголовное об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. В пресс-службе Восточного МСУТ СК России уточнили, что 10 человек выбрались на берег самостоятельно. Прибывшие на место криминалисты приступили к установлению причин и обстоятельств происшествия. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщил, что предварительной причиной опрокидывания лодки стала перегрузка из-за превышения предельного количества пассажиров на борту.

«Лодка была перегружена, поскольку на борту находилось больше людей, чем разрешено правилами эксплуатации данного судна», — заявил собеседник агентства. В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в комментарии РИА «Новости» заявили, что перевернувшаяся на Байкале лодка не имела лицензии на перевозку пассажиров и не прошла необходимую регистрацию. Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал от правительства республики усилить контроль за всеми видами услуг, которые получают приезжающие в регион туристы. Он подчеркнул, что поручил вице-премьеру Евгении Лудуповой предоставить пострадавшим после крушения лодки на Байкале всю необходимую медицинскую помощь. Зампред правительства Вячеслав Сухоруков обеспечит взаимодействие правоохранителей и надзорных ведомств для проверки безопасности всех туристических объектов, а третий вице-премьер — Иван Альхеев — займется проверкой компаний, оказывающих услуги гостям республики. «Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы примем все меры по оказанию поддержки», — подытожил Цыденов.