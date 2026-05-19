Жертвами опрокидывания аэролодки на Байкале стали пять человек

При опрокидывании аэролодки на озере Байкал погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Бурятия.

Всего на борту судна «Хивус» находились 18 человек. Спасти удалось 13 из них, включая одного ребенка.

«Одна женщина получила рваную рану ноги, госпитализирована в медучреждение. Погибли пять человек», — уточнили в ведомстве.

По информации источника ТАСС, предварительной причиной опрокидывания «Хивуса» стало превышение допустимого количества людей на борту. На сайте производителя судна указано, что модель рассчитана на перевозку максимум 10 человек, включая капитана.

После ЧП в Бурятии завели уголовное дело за оказание небезопасных услуг, сообщила пресс-служба СК России. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.

