Перевернувшаяся на Байкале лодка не имела лицензии на перевозку людей

Потерпевшая крушение во время туристического круиза по Байкалу аэролодка не имела лицензии на перевозку пассажиров. Об этом со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве подчеркнули, что владелец судна не зарегистрировал его в установленном порядке и необходимых документов на перевозку пассажиров не получил.

Представитель организовавшей круиз турфирмы «Кристальный Байкал» в комментарии 360.ru заявил, что перевернувшаяся лодка была новой. Он подчеркнул, что прибывшие на место криминалисты задержали капитана судна.

Перевозившая туристов аэролодка перевернулась на Байкале во вторник, 19 мая. В региональном главке МЧС по Бурятии сообщили, что на борту находились 18 человек. Спасатели вытащили из воды 12 взрослых и одного ребенка. Жертвами крушения стали пятеро.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.