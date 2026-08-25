Сегодня 14:44 Жилье рядом с вузом. Как студенту снять квартиру в Москве и не нарваться на мошенников Юрист Рудакова: арендодателя жилья нужно проверить до подписания договора Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Студенты и их родители в разгаре поисков жилья на новый учебный год. В Москве и Подмосковье аренда квартир рядом с вузами в августе 2026-го неожиданно подешевела: в некоторых локациях — на 29% по сравнению с прошлым годом. Однако расслабляться рано: присутствие мошенников на рынке аренды никто не отменял. Как безопасно найти подходящее жилье, не переплатить и правильно оформить договор, разбирался 360.ru.

Почему аренда подешевела, несмотря на сезон Вопреки ожиданиям, ставки аренды жилья рядом с крупнейшими вузами Москвы в августе нынешнего года снизились. У МИФИ — минус 29%, у МГЮА имени Кутафина — минус 12%, у МГУ — минус 4%. Но все-таки это произошло не везде: рядом с МГИМО и РУДН цены, наоборот, подросли. Эксперт по недвижимости Владимир Шмелев в беседе с 360.ru отметил, что спрос на съем жилья в столице и Московской области традиционно повышается в конце лета. При этом корректировка цен, по его словам, логична и объясняется объективными причинами. «В период 2020–2021 годов, когда семейная и льготная ипотека была широко доступна, те, кто ее оформлял, приобретали жилье не всегда для личного проживания, а формировали капитал в виде объекта недвижимости, который планировали сдавать. В текущий момент большинство домов, строившихся в 2020–2021 годах, сдались, и множество квартир вышли на рынок аренды. В итоге спрос остался на том же уровне, он не увеличился год от года, а количество предложений увеличилось, что и приводит к корректировке цен», — пояснил Шмелев.

Для арендаторов это означает более выгодные условия и возможность выбирать.

Сейчас наниматели могут выбрать самый интересный объект, не действуя по принципу «снимай, пока кто-то другой не снял». А для арендодателей ситуация на рынке стала поводом готовить объект к аренде более тщательно, делать его более выигрышным в условиях повышенной конкуренции. Владимир Шмелев

Где искать жилье и стоит ли переплачивать за близость к вузу Один из главных вопросов: есть ли смысл платить больше за квартиру рядом с учебным заведением? Мнение эксперта — да, но только если наценка разумна. «Квартиры рядом с вузами имеют определенную наценку — как правило, в определенный сезон дороже примерно на 10%. Но после волны заселения в августе–сентябре это преимущество сохранится. Если же наценка будет выше, студентам и другим нанимателям разумнее снять объект чуть подальше, чтобы не переплачивать», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

По словам эксперта, самым популярным форматом съема жилья для студентов остается студия. Если не ставить во главу угла минимальное расстояние до учебного заведения, то в городах ближнего Подмосковья можно подобрать жилье за весьма приемлемые деньги.

Например, в Одинцове или Долгопрудном аренда студии начинается от 32-34 тысяч рублей. В Мытищах дешевле — можно найти варианты и за 28 тысяч.

Предоплата по телефону: как не стать жертвой мошенников Главное, чего боятся студенты и их родители при поиске жилья, — нарваться на недобросовестных арендодателей. Одна из самых распространенных схем аферистов — требование предоплаты до показа объекта недвижимости. Эксперт предупредил, что переводить деньги в таких случаях нельзя. «Ни в коем случае не переводить предоплату на уровне общения по телефону, пока вы не увидели объект, пока не ознакомились с документами на него. На рынке, к сожалению, остаются нечистоплотные лица, которые размещают объявления, и существует риск остаться и без денег, и без жилья», — указал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Шмелев добавил, что также важно научиться правильно себя презентовать. Не все арендодатели хотят сдавать жилье студентам, опасаясь шумных вечеринок и безответственности.

При просмотре всегда лучше рассказать о себе как можно больше. Не все молодые люди умеют правильно себя подать, и если эти качества пока не развиты, рекомендовано подключиться родителям и взять процесс поиска на себя, а также стать гарантом для арендодателя.

Юридическая грамотность: на что обратить внимание в договоре Даже если квартира найдена и арендодатель произвел впечатление добросовестного, нельзя недооценивать важность правильно составленного договора. «Договор аренды — это ключевой документ, который защищает интересы и арендодателя, и арендатора. Чтобы избежать споров, важно внимательно проработать все пункты», — отметила в беседе с 360.ru юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова. Специалист порекомендовала обратить внимание на следующие пункты: предмет договора. Обязательно четко опишите объект аренды: адрес, площадь, кадастровый номер. Если арендуется часть помещения, это тоже нужно указать;

размер арендной платы. Пропишите сумму, периодичность, способ оплаты и условия ее изменения;

распределение обязанностей. Отдельно укажите, кто делает текущий ремонт, а кто — капитальный. По закону капитальный ремонт — обязанность арендодателя, но в договоре можно изменить это правило;

обеспечительный платеж (залог). Укажите его размер, порядок возврата и случаи, когда сумма может быть удержана;

коммунальные платежи. Четко разделите, кто и за что платит: по счетчикам, содержание жилья, взносы на капремонт;

срок договора. Если срок не указан, договор считается заключенным на неопределенный срок (статья 610 ГК РФ);

правила проживания. Четко оговорите возможность проживания гостей и заведения животных. «К договору обязательно нужно приложить акт приема-передачи и опись имущества. В них детально зафиксируйте состояние объекта на момент передачи, перечень мебели и техники. Это защитит обе стороны: арендатор не сможет обвинить собственника в повреждениях, которых не было на момент въезда, а собственник — в том, что вещь была новой», — пояснила юрист.

Фото: РИА «Новости»