Аренда в центре Москвы подорожала почти на 8% за июль

«Яндекс»: аренда в центре Москвы выросла до 216,5 тысяч рублей

Аренда жилья в Москве за июль сильнее всего подорожала в Центральном округе — почти на 8%, до 216,5 тысячи рублей в месяц. Об этом РИА «Недвижимость» рассказали в сервисе «Яндекс Аренда».

Ставки выросли в шести из 12 административных округов столицы. В Южном округе прирост составил 3,9%, до 88,2 тысячи рублей, в Восточном — 3%, до 76,4 тысячи. Также аренда подорожала в Северо-Восточном (+2,8%), Юго-Восточном (+0,9%) и Троицком (+0,5%) округах.

Снижение зафиксировали в Северном округе (-1,5%, до 96,4 тысячи рублей), Зеленограде (-1,1%, до 50,6 тысячи) и Новомосковском округе (-1%, до 63 тысяч). В Западном, Юго-Западном и Северо-Западном округах ставки уменьшились на 0,3–0,9%.

В целом по Москве медианная ставка долгосрочной аренды в июле практически не изменилась по сравнению с июнем — показатель вырос на 0,2% и составил около 90 тысяч рублей в месяц.

Ранее почти 80% арендодателей заявили о желании проверить платежеспособность съемщиков жилья.