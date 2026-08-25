Названы категории студентов, имеющих первоочередное право на места в общежитиях

Первоочередное право на получение места в студенческих общежитиях по закону закреплено за определенными льготными категориями, в числе которых дети-сироты и ветераны боевых действий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве пояснили, что федеральный закон «Об образовании» закрепил такое право за обучающимися из числа детей-сирот и детей-инвалидов. Кроме того, к таким льготным категориям относятся инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны боевых действий и граждане, проходившие военную службу по контракту не менее трех лет.

Конкретный порядок предоставления студентам мест в общежитиях указан в локальных нормативных актах вузов.

До этого на сайте Объясняем.РФ уточняли, что льготы действуют только для очной формы обучения.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев сообщал, что с 1 сентября 2026 года российские вузы будут выделять отдельные комнаты для проживания студенческих семей.