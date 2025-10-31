Одной из наиболее почитаемых русских святых XX века Матроне Московской приписывают множество пророчеств о судьбе России. По преданию она родилась на свет без глазных яблок, но была наделена иным зрением и умением заглянуть и в прошлое, и в будущее. Говорят, что святая Матрона предвидела свержение Николая II, Великую Отечественную войну и многие другие поворотные события в жизни нашей страны.

Что просят у Матроны Московской О том, что Матрону ждет необычная судьба, ее родители поняли, когда она была еще совсем маленьким ребенком. Из-за проблем со зрением семья сначала хотела избавиться от девочки, но потом мать увидела сон, как ей на руку села белая голубка без глаз, и ребенка не стали отдавать в приют.

Еще при грудном вскармливании, как говорили родители Матроны, она не пила молоко по средам и пятницам, соблюдая пост. Уже в восьмилетнем возрасте начала видеть будущее, а через пять лет у Матроны открылся дар исцеления.

К Матроне взывают в двух ситуациях: при неизлечимых болезнях и семейных трудностях. Многие женщины, страдающие от бесплодия, также обращаются к ней с молитвой.

В 1912 году Матрона перебралась в Москву, где еще при жизни ее начали почитать монахини Троице-Сергиевой лавры. Каждый день к ней приходили люди, когда традиционная медицина оказывалась бессильной, а доктора не могли дать никаких прогнозов. Все они искали духовного наставления и исцеления, и каждый уходил от Матроны с укрепленной верой в лучшее и с хорошим самочувствием. Ночь старица посвящала усердной молитве. За три дня до своей смерти Матрона предупредила, что скоро уйдет из жизни и оставила напутствие. «После моей смерти таких не будет, как я, а вы приходите на могилку, я там всегда буду, я вам так же буду помогать и молиться за вас, как при жизни моей», — обращалась она к почитателям. В 1998 году останки старицы перенесли в Покровский монастырь у станции метро «Пролетарская» в Москве, а через год ее канонизировали как местночтимую святую Московской епархии РПЦ.

Начнется война без войны Дар провидения Матроны был очень силен, она смогла предупредить о многих событиях, которые произошли уже в новом веке. Одно из ее пророчеств о том, что верующих станет совсем мало, исполнилось в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса люди перестали приходить в церковь — всем запрещали выходить из дома. Говорила Матрона и о других волнениях, которые предстоит пережить миру, и наставляла: «Много будет бед, но не ропщите». Предрекала она и проведение СВО, и антироссийские санкции. Естественно, не дословно, но суть слов святой, сказанных много лет назад, с годами стала понятнее. Также подвижница предсказывала гибель человечества, но не из-за военных действий. Возможно, она имела в виду что-то, что не считается войной в традиционном понимании — кибератаки, электромагнитное излучение гаджетов. Предрекала она и начало войны без войны. Это теперь трактуют как предвидение информационного противостояния в цифровом пространстве. Любопытно, что вскоре после кончины Матроны активизировались проекты СССР и США по созданию компьютерных сетей: в 1955 году в СССР начала функционировать локальная сеть ЭВМ, а в США — система телетайпов. А если мы перенесемся в наше время, то сейчас только и разговоров, что о восстании искусственного интеллекта.

Россию ждет возрождение и светлая радость Матроне Московской также приписывают предсказание о том, что в 2025 году «колесо времени повернет на светлую дорогу»: за временем испытаний последует эпоха возрождения и благоденствия, а Россию поддержат с восточного направления — Китай, Индия и другие азиатские страны. «Ждать осталось недолго, терпите», — призывала Матрона и предрекала, что грядущее процветание возможно благодаря терпению и вере россиян. Старица так и говорила: «Народ возродится на волне православия». Предсказания святой Матроны уже находят свое подтверждение в реальности. Пандемия, климатические изменения, развитие искусственного интеллекта и другие современные вызовы. Многие обеспокоены из-за ее слов. Однако пророчество о грядущем светлом пути дает надежду в непростое время.