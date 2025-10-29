Сегодня 18:27 Когда Россия искупит кровь царя: главное пророчество Параскевы Дивеевской в ключевых датах 0 0 0 Фото: Общественное достояние / Википедия Интересное

Параскева Дивеевская, в народе Паша Саровская, — одна из наиболее почитаемых русских юродивых рубежа XIX–XX столетий. Ее судьба, наполненная лишениями, скитаниями и духовными подвигами, принесла ей широкую известность далеко за пределами Дивеево. Согласно преданию, она предрекла падение дома Романовых и наступление нового этапа для России к 2028 году. Ее образ и сегодня привлекает в Дивеево множество паломников.

Смерть мужа и неудачный побег Блаженная Параскева, в миру Ирина Ивановна, родилась в Тамбовской губернии в селе Никольском. Ее родители были крепостными крестьянами. Точная дата рождения неизвестна. Люди считают, что она появилась на свет в период с 1795 по 1807 год. В 17 лет девушку выдали замуж, но брак оказался недолгим. Через несколько лет ее супруг скончался. Новые хозяева имения попытались снова найти ей мужа, но юная вдова наотрез отказалась. В итоге оставили работать в барском доме. Однако прислуга обвинила Ирину в воровстве, а хозяева не стали разбираться и отдали девушку на расправу солдатам. После побоев и издевательств ей удалось сбежать в Киев, где беглянку поймали и посадили в тюрьму. После наказания девушка снова оказалась в доме прежних хозяев.

Фото: Общественное достояние / Википедия

Новое имя и скитание в саровских лесах Несколько лет Ирина трудилась на огороде, а потом опять решила сбежать. Получив благословение от старцев, выбрала путь юродивой и новое имя — Параскева или просто Паша. Круглый год она жила под открытым небом, перенося голод, холод и зной, а затем удалилась в саровские леса и жила в пещере, которую сама вырыла. На скитальческую жизнь ее благословил сам Преподобный Серафим Так она в посте и молитве прожила около 30 лет. Однажды на Параскеву напали грабители, избили, чтобы украсть деньги, которых не было. Травмы оказались слишком сильными, целый год она была на грани жизни и смерти. В 1884 году провидица появилась в Серафимо-Дивеевской обители — исхудавшая, с обожженной кожей, босая, с обрезанными волосами и суровым видом. Саровская жила в небольшой хижине у монастырских ворот. В ее комнате всегда висели иконы, а рядом была тесная келья, где юродивая молилась по ночам. Днем Параскева работала: косила траву, помогала монастырю, вязала. К ее домику постоянно шло много людей — крестьян, странников, высокопоставленных гостей. Многие отмечали, что блаженная реагировала не на слова приходящих, а на их сокровенные помыслы.

Фото: Общественное достояние / Википедия

Что предрекла Параскева России Свое пророчество о судьбе России Параскева Ивановна изложила императору Николаю II, и его содержание дошло до нынешнего времени благодаря переписке и личным дневникам царской семьи. Записи обнародовали сравнительно недавно. В них сказано, что 1 августа 1903 года Параскева предрекла гибель царя, царицы и их детей в 1918 году. Также она упоминала о мученической кончине их слуг и о том, что за каждое такое убийство Бог будет «проверять» русский народ десятилетие за десятилетием. «Далее вместе с тобою будут замучены четверо твоих слуг. За каждого убиенного из 11 человек Господь кладет по десять лет. За твою семью — семь человек, вынь да положь — дьявол будет ходить по России. А за каждого из твоих слуг Господь будет через каждые десять лет перепроверять: а покаялся ли русский народ?», — сказано в записях. Согласно толкованиям, предсказание о «проверках» находит свое отражение в ключевых датах: 1988 год — спустя 70 лет после расправы над семьей стартовала перестройка.

1998 год — погребение останков Романовых, экономический дефолт.

2008 год — военные столкновения, давление со стороны мирового сообщества.

2018—2028 — финальное десятилетие испытаний. Старица отмечала, что к 2028 году у России появится возможность обрести новое историческое предназначение.