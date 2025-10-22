Сегодня 05:07 Войны, исчезновение Японии и спасение через Россию. Какое будущее предрек миру Эдгар Кейси 0 0 0 Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

Американский медиум XX века Эдгар Кейси прославился тем, что получал откровения в состоянии транса, а потом проговаривал вслух то, что ему нашептывали. За это его прозвали «спящим пророком». России медиум предсказал, что именно через нее в мир придет надежда и настанет золотой век человечества. О чем еще он говорил?

«Спящий пророк» Эдгар Кейси родился в семье фермера 18 марта 1877 года в штате Кентукки. Жил простой жизнью, в учебе не блистал, ничем особо не выделялся, воспитывался в христианской семье. Все изменилось, когда ему было девять лет. Отец дал сыну сильную оплеуху, когда тот не смог выучить урок. Кейси потерял сознание, а когда очнулся, то начал слышать голоса. Они и подсказали ему, что нужно поспать на учебнике, тогда знания и придут. Так и произошло.

После школы юноша пошел работать. Местный мастер Эл Лейн научил Кейси входить в состояние транса. Тогда-то он и услышал снова тот голос из детства. Сначала Кейси выдавал в этом состоянии диагнозы и способы лечения, но сам ничего не помнил. Потом стал предсказывать будущее, но никогда он не использовал свой дар для наживы.

Сбывшиеся предсказания Среди предсказаний Эдгара Кейси, совершенных в состоянии транса, были такие прогнозы, как Первая и Вторая мировые войны, распад Советского Союза, падение коммунизма, образование государства Израиль, изобретение лазера и возвышение Китая. Поклонники медиума считают, что его слова об исчезновении двух полюсов мира подразумевали под собой развал СССР в 1991 году. Кейси говорил об этом, когда советское государство переживало период расцвета. За несколько месяцев до своей смерти он напророчил, что «не успеет окончиться XX век, как наступит крах коммунизма. Коммунисты потеряют там свою власть».

В книге «Великие тайны великих людей» Игоря Прокопенко говорится, что Кейси предсказал убийство Джона Кеннеди, межнациональные конфликты и войны.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Интересно, что прогноз медиума о Великой депрессии в США прозвучал в 1925 году, за четыре года до ее начала.

Природные катаклизмы в США и мире Кейси предупреждал, что США изменятся до неузнаваемости в XXI веке из-за цунами и землетрясений. Он пророчил разрушение Новому Орлеану, Лос-Анджелесу, Сан-Франциско и Нью-Йорку, который вообще будет стерт с лица земли. Что касается Нового Орлеана, то в 2005 году на город обрушился ураган «Катрина» — погибли тысячи людей, почти 80% территории оказались под водой.

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Предсказал медиум и исчезновение южных частей Каролины, Калифорнии и Джорджии. Некоторые исследователи считают, что Кейси мог и ошибаться, но другие уверены, что все еще впереди. Медиум также говорил, что в Карибском море возникнут новые земли, а в северных районах Гренландии появятся открытые воды.

Эдгар Кейси сделал несколько экстраординарных предсказаний об изменении Земли. Одно из самых важных было, что ось ее вращения изменится. И это обернется катастрофой для нашей планеты. <…> Он говорил о том, что Япония уйдет под воду. И постепенно то же самое случится с юго-востоком США. <…> Он предполагал, что Европа изменится геологически и климатически в мгновение ока. Марк Тэрстон Биограф медиума

Войны за ресурсы Весной 1941 года медиум предсказал великую войну за ресурсы. Об этом говорится в стенограмме № 3976-26, писал aif.ru. Кейси говорил, что возникнут раздоры в Ливии, Египте, Сирии и Турции, в проливах у Австралии, Индийском океане и Персидском заливе.

Фото: Benjamin Hiller/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Потомки растолковали его прогноз на основании указанных географических объектов, где находятся крупнейшие нефтяные месторождения.

Предсказания о России Многие пророчества Кейси относились к России, которой, по его словам, была уготована великая миссия.

Из России придет надежда для мира; но не от коммунизма или большевизма, а из свободной страны. Каждый человек тогда будет жить для своего собрата. Эдгар Кейси

Русские подарят надежду населению планеты. Благодаря им постепенно улучшится жизнь во всем мире. Народы, которые сохранят с Россией хорошие отношения, в период изменений будут лучше жить. Медиум добавлял, что надежда таится в религиозном развитии России. Она станет новым центром мира.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Кейси также говорил о дружбе между русскими и американцами.

Из России снова прибудет надежда для мира. Ведомая чем? Дружбой с народом, на деньгах которого написано: «В Бога мы верим». Эдгар Кейси

Упоминая о России, Кейси заявлял, что именно она возглавит возродившуюся цивилизацию после планетарных катаклизмов. Одна из его стенограмм гласит, что центром возрождения станет Западная Сибирь, оставшаяся почти невредимой. Новый русский лидер, чей дом будет на юге Сибири, и его народ создадут новые очаги культуры в мире и новую технологическую цивилизацию.

Золотой век человечества Кейси утверждал, что в марте 2026 года археологи обнаружат под правой лапой Сфинкса «зал записей», спрятанный строителями пирамид. Эти документы прольют свет на всю историю человечества и неразгаданные ранее тайны, писал Life.ru.

Медиум предсказывал разрушение старого мира и наступление тысячелетней «золотой эры», когда человечество не будет разделено на расы и государства. Также он утверждал, что в России и бывших постсоветских республиках воплотились души древних цивилизаций. Когда они пробудятся, то и смогут открыть древнейшее хранилище знаний, которые изменят весь мир.