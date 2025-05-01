Сегодня 02:13 Тариф на земельный выкуп в Подмосковье вырос в 20 раз: что это такое и как его оформить Юрист Борисов: тариф на земельный выкуп повысили для исключения злоупотреблений 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Рубль

Законы

Строительство

Правила

Стоимость выкупа земли под строениями в Подмосковье вырастет с 1 мая с 3% до 60% от кадастровой стоимости земельного участка. Почему цена выросла в 20 раз, а также как оформить выкуп — в материале 360.ru.

Для чего ввели закон «Земельный выкуп — это когда местная администрация предоставляет людям на льготных условиях аренду участков под ИЖС, огородничество или СНТ. И они могут его застраивать или использовать по назначению — огород или садовый домик», — рассказал 360.ru эксперт по недвижимости, риэлтор и юрист Герман Борисов.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

По словам Борисова, ранее были злоупотребления, когда арендаторы строили небольшой сарай, а потом подавали документы на выкуп больших земельных участков. Чтобы устранить этот «перекос», власти ввели изменения в законодательство, чтобы выкуп был соразмерен строению и площади земельного участка. «В любом случае, все довольны не будут, и идеала не достичь никогда, на то он идеал. Но законодатели и правительство Московской области решили как-то приблизиться к разумности „, — добавил Борисов.

Интересно Арендаторы еще смогут выкупить участок по прежней цене — 3% от кадастровой стоимости — до 1 мая 2026 года, если договор аренды заключили до вступления в силу нового постановления, то есть до 1 мая 2025 года. Арендаторы еще смогут выкупить участок по прежней цене — 3% от кадастровой стоимости — до 1 мая 2026 года, если договор аренды заключили до вступления в силу нового постановления, то есть до 1 мая 2025 года.

Юрист отметил, что процесс выкупа зависит от вида разрешенного использования земель. Более привлекательным для инвесторов является земля под ИЖС. На ней можно строить жилые дома, получать почтовый адрес, регистрироваться по месту жительства. На других землях есть «много но», и это нужно учитывать, отметил Борисов. «Как правило в ЕГРН прописывается целевое назначение земельных участков. Бывают приаэродромные зоны или водоохранные зоны. Это все надо учитывать. От этого и выкупная цена зависит», — пояснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Аренда или собственность Целесообразность выкупа зависит от целей использования земли, от планов развития. Если ранее администрация давала возможность выкупить землю по льготной цене и это было выгодно, то сейчас ситуация изменилась. «Нужно хорошо посчитать. Тем, кто арендовал сначала, и сейчас им предлагают выкупить за 60%, то на то и получится. Они на аренду потратили тоже денег достаточно. Получится под 100%», — отметил эксперт. Борисов подчеркнул, что правила игры меняются, за этим нужно следить, просчитывать все варианты. Он допустил, что многие будут недовольным новыми условиями.

Фото: РИА «Новости»

Как оформить выкуп Чтоб выкупить у муниципалитета земельный участок под строением необходимо выполнить ряд условий, процедура регулируется Земельным кодексом. Первым делом необходимо изучить договор, не содержится ли там запрета на выкуп или других ограничений, а также проверить, зафиксированы ли границы участка, есть ли межевой план. При наличии строений необходимо проверить оформление документов на дом и его кадастровый номер. Ключевой информацией для оформления выкупа является категория земли и вид разрешенного использования. Эти данные можно узнать из Публичной кадастровой карты, а также уточнить в МФЦ или в администрации. Выкуп возможен двумя способами: Через прямой договор с администрацией;

Через торги (аукцион). Выкуп без аукциона возможен, если арендатор построил на участке капитальный объект или ведет на нем деятельность более трех лет.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Стоимость оформления Стоимость земельного участка зависит от конкретного региона. Помимо этого, придется оплатить ряд услуг: Пошлину за регистрацию — от 700 до 1000 рублей;

Услуги по межеванию — 7000–25 000 рублей;

Технический план — от 5000 рублей. Также возможна оплата юридических услуг, их стоимость может варьироваться от 30 тысяч рублей. Дополнительно может потребоваться уточнение границ, оформление льгот и прочие нюансы.

Фото: РИА «Новости»

Как считается тариф Тариф хотят привязать к площади участка, строения. Чтобы разрешили выкупить весь участок, строения должны занимать не менее 50% территории. «Чтобы не получилось так, чтобы с краю 10 гектаров построили садовый домик и попросили 10 гектаров. Ну раз такой домик, то и вот тебе 10 соток для выкупа. А если хочешь все выкупить, пожалуйста, предоставь проект строительства по ИЖС», — пояснил риэлтор. Это сделано для предотвращения злоупотреблений, добавил юрист. Ранее такие прецеденты были.

Фото: РИА «Новости»

Документы Базовый пакет документов для оформления: Заявление о выкупе;

Паспорт или учредительные документы;

Договор аренды;

Выписка из ЕГРН;

Кадастровый паспорт;

Документы на строения;

Справка об отсутствии задолженностей;

Документы, подтверждающие льготы (при наличии). Список может варьироваться в зависимости от индивидуальных условий. Процесс может занять от трех месяцев до полугода. Сначала заявление на выкуп рассматривает администрация муниципалитета, затем оформляется договор купли-продажи и передается в Росреестр.

Фото: РИА «Новости»

В каком случае могут отказать В выкупе могут отказать, если за участком числятся долги по арендной плате. Наличие долгов можно проверить через «Госуслуги» или в налоговой. Оформлению сделки могут помешать технические ошибки или неучтенные пени. Также в выкупе могут отказать, если пакет документов неполный, землю используют не по назначению или есть неоформленные постройки. В выкупе откажут, если участок включен в план застройки. Чтобы узнать дальнейшие перспективы развития территории, можно заказать генеральный план. Обжаловать отказ можно в суде, отметил юрист и добавил, что выиграть такой суд шансов мало.