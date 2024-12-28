Инвесторы получили 200 гектаров земли по льготной программе в Подмосковье за год

В Московской области продолжается реализация программы «Земля за 1 рубль». За год в ее рамках предприниматели получили более 200 гектаров земли. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«В 2024 году участки по программе „Земля за 1 рубль“ получили более 60 инвесторов. Общий объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет порядка 28 миллиардов рублей. Запуск новых предприятий позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В число компаний, получивших землю по льготной программе, вошли «Стройсетьресурс» в Подольске, «Михневская керамика» в Ступине и другие предприятия. Договоры аренды действуют три года. За это время инвесторы должны завершить строительство и наладить выпуск продукции. Это позволит выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости.

«Большим преимуществом является и то, что программа стимулирует появление новых импортозамещающих предприятий. Почти за три года действия программы спектр производств в регионе значительно расширился», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Напомним, льготную программу «Земля за 1 рубль» запустили в марте 2022 года. За это время бизнес получил в аренду более 200 земельных участков общей площадью около 900 гектаров.