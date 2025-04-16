Выкупная стоимость земли под здания увеличится в Подмосковье с 1 мая

С 1 мая 2025 года в Подмосковье вырастет выкупная цена земли под зданиями. Теперь тем, кто владеет зданиями или помещениями на арендованной земле, придется платить больше — вместо 3% от кадастровой стоимости выкупная цена поднимется до 60%. Об этом сообщили в Минимущества региона.

«В Московской области впервые с 2012 года увеличена выкупная стоимость для земельных участков областной и неразграниченной собственности с видом разрешенного использования для жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство, ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, гаражного строительства вне зависимости от категории земли», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Однако, если договор аренды земли заключили до 1 мая 2025 года, участок все еще можно выкупить по старой цене — 3%. Такая возможность будет доступна до 1 мая 2026 года.