Инвесторы Подмосковья получили более 700 земельных участков в аренду без торгов

Свыше 700 земельных участков предоставили подмосковным инвесторам в аренду без торгов с 2015 года. Это почти 30 тысяч гектаров. Это позволит создать в регионе более 22 тысячи рабочих мест.

Предприниматели получили возможность арендовать земельные участки по упрощенной процедуре с 2015 года. За это время им предоставили более 700 объектов, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Инвесторы получили в аренду 728 участков общей площадью 28,9 тысячи гектаров в 43 муниципалитетах области. Данные территории предоставлены для реализации 172 инвестпроектов, общий объем инвестиций в которые составляет более 430 миллиардов рублей. Планируется создание 22,5 тысячи новых рабочих мест. Важно отметить, что из них 61 проект уже введен в эксплуатацию», — сказала она.

Так, компания «Комплекс Дворянский» получила земельный участок для строительства гостиничного комплекса в Сергиевом Посаде, а в Бронницах появится административно-деловой центр.

При выполнении всех обязательств предприятия могут выкупить землю по льготной ставке.

Подобрать площадку под реализацию проекта предприниматели могут на инвестиционной карте.