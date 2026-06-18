Сегодня 13:20 Удобрения не помогут. Что делать, если завязи огурцов желтеют и опадают? Садовод Сидельников: огурцы любят калий, магний и аминокислоты 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Удобрения

Начало лета — время, когда огородники с надеждой всматриваются в огуречные грядки в ожидании первого хрустящего урожая. Однако иногда вместо желанного результата можно увидеть, что завязи желтеет и опадают. Почему это происходит и как бороться с проблемой, разбирался 360.ru.

Почему опадают завязи у огурцов По словам садовода, члена Российского ботанического общества Александра Сидельникова, основная ошибка многих огородников при виде пожелтевшей завязи — немедленно бежать за удобрениями. В беседе с 360.ru эксперт рассказал, что корень проблемы чаще лежит совсем в другой плоскости. «Если растение сбрасывает завязи, значит, не может их выкормить, сформировать плоды. Так происходит, когда условия для выращивания не соответствуют какому-то внутреннему стандарту», — пояснил Сидельников. Это не нарушение питания, а скорее защитная реакция на неблагоприятные условия. Чаще всего виновниками являются неподходящий температурный режим или нарушение влажности.

Фото: РИА «Новости»

В подобных случаях цель растения — выжить, а не дать максимальный урожай в стрессовой ситуации. И экстренное использование удобрений не спасет ситуацию. «Растение стоит подкармливать только то, которое нормально развивается и плодоносит. И для того, чтобы подлить плодоношение, можно использовать подкормку», — пояснил Сидельников.

Что делать, если желтеют завязи огурцов Вместо обычных удобрений собеседник 360.ru порекомендовал обратить внимание на другие препараты. «Лучше воспользоваться стимуляторами роста. Идеально подойдут аминокислоты, они способны сработать быстро. Наряду с тем, что они являются источником питания для растений, они также позволяют им быстро синтезировать собственные вещества-антистрессанты», — рассказал садовод. Именно антистрессанты могут сработать, если, например, растению не хватает тепла по ночам, а днем, наоборот, температура слишком высокая. Вещества позволят огурцам удерживать воду или, наоборот, избавляться от воды быстрее — в зависимости от того, в чем нуждается растение. «Уместны будут „Эпин“, „Циркон“, „Гибберсиб“ и так далее», — уточнил Сидельников.

Фото: РИА «Новости»

Осторожно с азотом: как правильно подкармливать огурцы Если же подкормка все-таки необходима, здесь важно не навредить растению. Сидельников предупредил о коварстве минеральных азотных удобрений. «Если вы будете в подкормках использовать минеральные формы азота, если это будет мочевина, сульфат аммония, какие-то нитратные вещи, что-то селитровое, то вы вызовете накопление нитратов в огурцах», — указал член Российского ботанического общества.

По его словам, в отличие от помидоров, огурцы склонны к быстрому накоплению нитратов. И этот мгновенный скачок может сделать урожай опасным для здоровья.

Такими удобрениями допустимо пользоваться, только если до уборки урожая остается еще две-три недели. Лучше три. Тогда минеральный азот успеет превратиться в органический, и вы не отравитесь этими огурцами.

Если же огурцы цветут и урожай уже вот-вот придет, то мочевиной и сульфатом аммония пользоваться ни в коем случае нельзя. В этот период — только органические удобрения, в том числе те же аминокислоты. Говоря о питании огурцов, Сидельников напомнил, что они очень любят калий, помогающий формировать урожай и поддерживать водный баланс. «Калий для огурца — это очень здорово. Приобретая удобрения, стоит обратить внимание на то, чтобы содержание калия было больше 10%», — сказал эксперт. Также огурец хорошо реагирует на магний, а в качестве безопасной подкормки можно использовать сульфат магния.