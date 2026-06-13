От Бычьего сердца до Винни-Пуха: топ-5 сортов томатов, огурцов и перцев для Подмосковья

Каждому дачнику хочется собрать богатый урожай, но не все сорта одинаково хорошо плодоносят в климате Подмосковья. Агроном и биолог Михаил Воробьев составил для 360.ru топ-5 самых урожайных сортов томатов, огурцов и перцев для средней полосы, а также объяснил, как отличить качественные семена от подделки и не остаться с пустыми грядками.

Топ-5 лучших сортов томатов для выращивания в Подмосковье

Прежде чем назвать конкретные сорта, Воробьев сделал важную оговорку: каждый выбирает томаты и любые другие овощи по своим предпочтениям и задачам.

Например, хозяйки часто выращивают огурцы специально под засолку: они берут плоды с пупырышками, через которые в них лучше проходит рассол. Другие просто предпочитают желтые помидоры, а третьи вообще не считают их томатами.

Эксперт назвал свой топ сортов помидоров, от семян которых можно получить хороший урожай в теплице в Московской области:

Гигант Новикова;

Бычье сердце;

Космонавт Волков;

Бриозо — это помидоры черри;

Золотая капля — желтые томаты.

«Иногда дело просто в маркетинге. Считается, что в розовых плодах больше ликопина. Поэтому есть фанаты розовых помидоров, а кто-то любит желтые, другие — темно-бурые», — отметил биолог.

Кроме того, есть сорт Малахит — его плоды в зрелом состоянии остаются зелеными. Такие получаются особенно вкусными в засолке.