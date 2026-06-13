От Бычьего сердца до Винни-Пуха: топ-5 сортов томатов, огурцов и перцев для Подмосковья

Биолог Воробьев назвал лучшие сорта помидоров и огурцов для Подмосковья

Рассада на подоконнике
Фото: Рассада на подоконнике/Медиасток.рф

Каждому дачнику хочется собрать богатый урожай, но не все сорта одинаково хорошо плодоносят в климате Подмосковья. Агроном и биолог Михаил Воробьев составил для 360.ru топ-5 самых урожайных сортов томатов, огурцов и перцев для средней полосы, а также объяснил, как отличить качественные семена от подделки и не остаться с пустыми грядками.

Топ-5 лучших сортов томатов для выращивания в Подмосковье

Прежде чем назвать конкретные сорта, Воробьев сделал важную оговорку: каждый выбирает томаты и любые другие овощи по своим предпочтениям и задачам.

Например, хозяйки часто выращивают огурцы специально под засолку: они берут плоды с пупырышками, через которые в них лучше проходит рассол. Другие просто предпочитают желтые помидоры, а третьи вообще не считают их томатами.

Эксперт назвал свой топ сортов помидоров, от семян которых можно получить хороший урожай в теплице в Московской области:

«Иногда дело просто в маркетинге. Считается, что в розовых плодах больше ликопина. Поэтому есть фанаты розовых помидоров, а кто-то любит желтые, другие — темно-бурые», — отметил биолог.

Кроме того, есть сорт Малахит — его плоды в зрелом состоянии остаются зелеными. Такие получаются особенно вкусными в засолке.

Фото: Медиасток.рф

Топ-5 лучших сортов огурцов для выращивания в Подмосковье

Воробьев назвал и некоторые сорта огурцов, которые отлично растут в подмосковных теплицах:

Бывают и совсем непривычные сорта, например, Белоплодные огурцы. В процессе созревания они могут лишь немного позеленеть, но чаще всего остаются белыми. Воробьев отметил, что некоторым они нравятся в засолке.

Фото: Медиасток.рф

Топ-5 лучших сортов перцев для выращивания в Подмосковье

Вот самые лучшие сорта сладкого перца, которые можно вырастить на подмосковных грядках:

Фото: Медиасток.рф

Как отличить качественные семена от подделки

Часто бывает так, что в красивой обертке оказываются семена не тех сортов, что написано на упаковке, или и вовсе сорняков. Воробьев объяснил: проверить это до покупки никак нельзя, поэтому лучше покупать семена у проверенных продавцов, которые дорожат своей репутацией.

Также нужно обращать внимание на:

Oksana Korol/Business Online
Фото: Oksana Korol/Business Online/www.globallookpress.com

Как подготовить семена к посадке

Выбрать семена — большое дело, однако если их неправильно подготовить, то о богатом урожае можно забыть. Вот некоторые способы:

Хранить семена также следует правильно: в сухом прохладном месте, лучше темном, в бумажном пакете, а не в полиэтилене — они просто задохнутся. Нужно оберегать их от влажности и перепадов температур, строго следить за сроком годности.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте