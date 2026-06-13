От Бычьего сердца до Винни-Пуха: топ-5 сортов томатов, огурцов и перцев для Подмосковья
Биолог Воробьев назвал лучшие сорта помидоров и огурцов для Подмосковья
Каждому дачнику хочется собрать богатый урожай, но не все сорта одинаково хорошо плодоносят в климате Подмосковья. Агроном и биолог Михаил Воробьев составил для 360.ru топ-5 самых урожайных сортов томатов, огурцов и перцев для средней полосы, а также объяснил, как отличить качественные семена от подделки и не остаться с пустыми грядками.
Топ-5 лучших сортов томатов для выращивания в Подмосковье
Прежде чем назвать конкретные сорта, Воробьев сделал важную оговорку: каждый выбирает томаты и любые другие овощи по своим предпочтениям и задачам.
Например, хозяйки часто выращивают огурцы специально под засолку: они берут плоды с пупырышками, через которые в них лучше проходит рассол. Другие просто предпочитают желтые помидоры, а третьи вообще не считают их томатами.
Эксперт назвал свой топ сортов помидоров, от семян которых можно получить хороший урожай в теплице в Московской области:
- Гигант Новикова;
- Бычье сердце;
- Космонавт Волков;
- Бриозо — это помидоры черри;
- Золотая капля — желтые томаты.
«Иногда дело просто в маркетинге. Считается, что в розовых плодах больше ликопина. Поэтому есть фанаты розовых помидоров, а кто-то любит желтые, другие — темно-бурые», — отметил биолог.
Кроме того, есть сорт Малахит — его плоды в зрелом состоянии остаются зелеными. Такие получаются особенно вкусными в засолке.
Топ-5 лучших сортов огурцов для выращивания в Подмосковье
Воробьев назвал и некоторые сорта огурцов, которые отлично растут в подмосковных теплицах:
- Зозуля — огурчики могут горчить, если растению не понравятся условия, из-за чего его считают капризным сортом;
- Белошипые и Черношипые — эти огурцы хороши в засолку;
- Клавдия;
- Луховицкий;
- Дох Кихот;
- Целый ряд китайских салатных огурцов: Изумрудный поток, Китайский фермерский, Аллигатор и другие. Отличаются большими размерами, гладкостью, водянистостью.
Бывают и совсем непривычные сорта, например, Белоплодные огурцы. В процессе созревания они могут лишь немного позеленеть, но чаще всего остаются белыми. Воробьев отметил, что некоторым они нравятся в засолке.
Топ-5 лучших сортов перцев для выращивания в Подмосковье
Вот самые лучшие сорта сладкого перца, которые можно вырастить на подмосковных грядках:
- Атлант — среднеспелый, вес до 250 граммов, лучше сажать в теплице;
- Калифорнийское чудо — классический сладкий перец с кубовидными плодами, отлично растет с условиях теплицы;
- Арсенал — устойчивый к болезням и перепадам температур сорт, можно растить в открытом грунте;
- Колобок — ранний сорт с крупными плодами и толстыми стенками, тоже сажают на открытых грядках;
- Винни-Пух — ранний сорт, небольшие плоды, лучше всего показывает себя в парнике.
Как отличить качественные семена от подделки
Часто бывает так, что в красивой обертке оказываются семена не тех сортов, что написано на упаковке, или и вовсе сорняков. Воробьев объяснил: проверить это до покупки никак нельзя, поэтому лучше покупать семена у проверенных продавцов, которые дорожат своей репутацией.
Также нужно обращать внимание на:
- срок годности — у большинства культур они сохраняют свои свойства от трех до пяти лет. Чем свежее, тем лучше;
- производителя. Лучше выбирать известные агрофирмы, например, «Гавриш», «Седек», «Аэлита», «Поиск», «Русский огород» и другие;
- ГОСТ и ТУ. Семена, которые вырастили по этим стандартам, проходят строгий контроль качества;
- внешний вид упаковки. Размытые надписи, отсутствие сведений о производителей и сроке годности, грамматические ошибки должны насторожить;
- цену. Слишком дешевые семена чаще других оказываются непригодными для посадки. Однако и высокая стоимость не может гарантировать качество.
Как подготовить семена к посадке
Выбрать семена — большое дело, однако если их неправильно подготовить, то о богатом урожае можно забыть. Вот некоторые способы:
- Замачивание в солевом растворе (столовая ложка соли на литр воды) поможет отбраковать пустышки — всплывшие семена можно выбросить;
- Обеззараживание в растворе марганцовки (1%) защитит от болезней;
- Замачивание в стимуляторах роста (Эпин, Циркон, сок алоэ) повысит всхожесть и укрепит иммунитет растений;
- Закаливание семян (переменные температуры) делает растения более устойчивыми к перепадам погоды, что особенно актуально для Подмосковья.
Хранить семена также следует правильно: в сухом прохладном месте, лучше темном, в бумажном пакете, а не в полиэтилене — они просто задохнутся. Нужно оберегать их от влажности и перепадов температур, строго следить за сроком годности.