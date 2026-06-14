Огурцы не простят ошибок. Агроном объяснил, как получить крепкие и хрустящие плоды

Огурцы считаются одной из самых популярных культур на российских дачах, однако часто доставляют огородникам много хлопот. Недостаток влаги, бедная почва или сильная жара способны быстро сказаться на урожае. Как правильно ухаживать за огурцами летом, разобрался 360.ru.

Успех начинается еще на этапе подготовки грядки. В отличие от многих других овощей, огурцы особенно требовательны к качеству верхнего слоя почвы, рассказал 360.ru главный агроном Тимирязевской академии Вячеслав Маслов.

«Корневая система огурца достаточно неглубокая. Около 90% корней находится в слое до 20 сантиметров, поэтому улучшать нужно именно поверхностный слой почвы», — пояснил Маслов.

Органика — лучший помощник огурца

Эксперт отметил, что огурцы особенно хорошо реагируют на органические удобрения. Для повышения плодородия можно использовать компост, перегной или полуперепревший навоз.

Раньше для выращивания культуры на глубину более 20 сантиметров закладывали свежий перегной, который дополнительно согревал почву. Сегодня этот способ используется реже, однако органические подкормки по-прежнему остаются эффективным решением.

Удобрения можно вносить как в специальные траншеи вдоль посадок, так и непосредственно в посадочные лунки. Во втором случае агроном советует использовать только хорошо перепревшую органику.

Самая частая ошибка — редкий полив

Особое внимание необходимо уделять поливу. Именно здесь многие дачники совершают ошибку, перенося на огурцы схему ухода за томатами.

«Если томаты мы поливаем большими дозами, но редко, то для огурца нужен обязательно частый полив», — подчеркнул специалист.

По его словам, в жаркую погоду огурцы желательно поливать ежедневно или через день. Длительные перерывы между поливами могут привести к серьезным проблемам с ростом растений и качеством урожая.

«Недопустимо поливать огурцы раз в неделю. Для этой культуры это уже серьезная технологическая проблема», — отметил Маслов.