Сегодня 00:01 «Выборгская резня». Почему финская армия истребляла русских в 1918 году

В конце апреля 1918 года финская армия устроила в Выборге резню русских жителей. По разным оценкам, тогда погибли от 300 до нескольких тысяч человек. Современные историки расценивают случившееся как геноцид. Подробнее о трагедии 108-летней давности и ее причинах — в материале 360.ru.

Почему произошла «Выборгская резня»?

В декабре 1917 года Финляндия обрела независимость от России. Почти сразу после этого в молодом государстве началась гражданская война «белых» (в первую очередь шюцкора — националистически настроенного Охранного корпуса Финляндии) и «красных» (социалистов и рабочих отрядов). В январе финские коммунисты захватили власть в крупнейших городах страны — Хельсинки и Выборге, в те годы входившего в состав Финляндии. Но уже через три месяца «белые» получили подкрепление в виде регулярных немецких частей. «Красных» выбили из Хельсинки, а к концу апреля «белые» подступили к Выборгу и в ночь на 29 апреля вступили в город без боя. Руководство финской коммунистической партии просто бежало в Россию. Шюцкор вступил в Выборг с лозунгом «Бей русских». Многие из оставшихся там россиян приехали из революционного Петрограда и были на стороне «белых» финнов. Однако так называемых освободителей это не волновало. Бойцы шюцкора мечтали об «этнически чистой» стране, воспринимали русских как чужаков и потенциальных сторонников «красных» и стремились полностью искоренить мнимую угрозу. К моменту событий в Выборге на счету шюцкора уже были массовые убийства в других частях Финляндии. Например, в захваченном ими Тампере в начале апреля 1918 года уничтожили около 200 мирных жителей.

Очередные расправы над русскими начались 29–30 апреля. Командование не смогло помешать или предпочло этого не делать. События тех дней получили у историков название «Выборгская резня».

Над кем и как расправлялись?

Жертвами стали русские жители Выборга — от обычных горожан до офицеров царской армии; финские красногвардейцы и их сторонники, а также все, кого заподозрили в симпатиях к «красным». Людей хватали на улицах, врывались в дома. Расстреливали даже просто тех, кто оказался не в то время не в том месте. Задержания происходили по доносам, по спискам и по внешним признакам. Суда и следствия не было — расправы происходили стихийно, в том числе над теми, кто доверчиво шел навстречу «белым». Очевидцы рассказывали об убийстве царского офицера, который вышел встречать «освободителей» в униформе и с цветами. Не щадили и детей. По словам свидетелей тех событий, шюцкоровцы заходили в школьные классы и уводили на расстрел всех учеников, вставших после вопроса «Кто здесь русский?». Доктор философии Ларс Вестерлунд написал книгу о белом терроре в Выборге с опорой на российские и финские архивные источники, дневники и публикации в прессе.

Когда «красные» в Выборге были у власти, два молодых русских, кадеты из Петербурга, нашли приют в городе. Они бежали от большевиков и были вынуждены скрываться. После взятия Выборга они почувствовали себя в полной безопасности. Их осознание реальности, наверное, было ужасным, когда некий белый офицер просто поставил их к стенке и расстрелял. Ларс Вестерлунд, книга «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть…»

Точное число погибших неизвестно. У убитых забирали документы и ценные вещи, с многих срывали одежду, так что этническую принадлежность жертв определить было сложно. Из примерно 200 расстрелянных днем 29 апреля у Выборгского замка удалось установить личности лишь 87 человек. Большинство историков считают, что число убитых колеблется в пределах 300–500, однако были и версии о том, что жертв набралось до пяти тысяч.

Расстреливали не только русских, но и представителей других народов, даже финнов, которых заподозрили в симпатиях к «красным».

Что было потом?

Беспределу положил конец официальный протест приехавшего в Выборг британского вице-консула Вольдемара Фриска. Жертв похоронили на православных кладбищах, но памятники на местах их захоронений уничтожили. Чуть позже чистки возобновились, правда, теперь мирные: русских стали просто массово выдворять из страны. Впрочем, русское население и так стало массово эмигрировать из Финляндии, отношения между двумя странами предсказуемо ухудшились. Противники большевиков утратили иллюзии о том, что смогут вступить в союз с финнами, и в Петрограде укрепилась советская власть. Советское руководство перестало доверять Финляндии, что послужило причиной Зимней войны 1939–1940 годов, после которой Выборг стал русским.

События в Выборге подходят под современное определение «геноцида». Но, увы, Финляндия никогда официально не признавала это даже как военное преступление. Они никогда и ни за что не приносили извинений. Баир Иринчеев писатель, военный историк

В 1961 году на месте братской могилы появилась памятная стела, но об убитых мирных жителях на памятной плите ничего не написали — на тот момент отношения с Финляндией улучшились. Трагедию много лет замалчивали. Говорить о ней и подробно изучать те события стали лишь в последние десятилетия. В Выборге по-прежнему нет мемориала жертвам расстрелов, хотя соответствующие предложения звучали.