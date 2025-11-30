Сегодня 03:17 Введение во храм Пресвятой Богородицы: какие обычаи связаны с этим праздником Священник Сеньчуков рассказал, как правильно отметить праздник Введения 0 0 0 Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com Общество

В начале декабря православные верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, или просто Введение. Христиане молятся Деве Марии и вспоминают ее чудесное воссоединение с Господом в иудейском храме. В чем суть праздника и как правильно его встретить, какими традициями он сопровождается и о чем говорит людям мороз на Введение, выяснил 360.ru.

Когда празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2025 году Христианский праздник имеет постоянную дату — 4 декабря по новому стилю. В традиции Коптской православной церкви Введение отмечают 29 ноября. В некоторых календарях римской церкви его праздновали в первое воскресенье после 11 ноября. История и суть праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы Событие отмечали еще в первые века христианства. Известно, что римская императрица Елена построила в честь праздника храм. В IV веке о Введении писал святитель Григорий Нисский. Праздник долгое время встречали без особой торжественности. В число двунадесятых включили только после XIV века.

Фото: Снетогорский монастырь. Фреска «Введение во храм Пресвятой Девы Марии» в соборе Рождества Богородицы. 1313 год. / РИА «Новости»

Согласно преданию, праведные Иоаким и Анна привели трехлетнюю дочь Марию в Иерусалимский храм, чтобы девочка могла посвятить свою жизнь служению Богу. «До этого женщина вообще не могла входить в еврейский храм. Однако Марию ввели туда по праведности. Даже впустили в помещение, где находился Ковчег Завета. Это показывает ее святость и значимость для нас. Не зря Богородицу называют Честнейшая Херувим», — рассказал 360.ru православный священник иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Интересно Речь идет о священном месте — Святая Святых — в Скинии, куда допускались только первосвященники и лишь один раз в год. Там хранились скрижали Завета и каждый раз молилась Мария, пока жила при храме.

Согласно преданию, Дева Мария легко побежала по крутым ступеням храма, несмотря на свой юный возраст. На входе первосвященник Захария благословил ее на служение. «Когда Она была поставлена перед храмом Господа, Она поднялась бегом на пятнадцать ступеней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих, как это обыкновенно делают дети. И все были исполнены удивления при виде этого, и священники храма были в изумлении», — говорится в «Евангелии Псевдо-Матвея». В храме будущая Пресвятая Богородица изучала Священное Писание и проводила дни в молитве вплоть до обручения с Иосифом.

Фото: Manuel Genolet/dpa / www.globallookpress.com

Православные традиции на праздник Введения В храмах проводят праздничное богослужение, которое включает малую вечерю, всенощное бдение и божественную литургию. Устав почти не отличается от Рождества Богородицы и Успения. На Руси в городах и селах на Введение организовывали шумные ярмарки. Покупателям предлагали рыбу, горячие булочки, крендели, блинчики и пирожки. Запивали угощения сбитнем. Народ катался на санях и с ледяных горок, дарил друг другу подарки, крестников угощали сладостями. Молодые семьи наряжали сани и выезжали на них в люди. Что нужно делать Так как событие выпадает на Рождественский пост, в этот день запрещается есть скоромную еду: мясо, яйца и молочку. Однако рыба разрешена, подчеркнул отец Феодорит. «Люди должны посетить храм, помолиться, желательно причаститься. Можно обратиться к Богородице за помощью», — рассказал священник.

Фото: Храм Саввы Сторожевского в Балашихе / Медиасток.рф

Что запрещено Как и в любой православный праздник, на Введение нельзя: заниматься тяжелой работой;

убираться;

заниматься рукоделием;

сквернословить;

ругаться;

ссориться;

организовывать пышное застолье с алкоголем. Допускается трапеза с рыбными и постными блюдами и небольшим количеством красного вина. Обычаи и народные приметы на 4 декабря В народе Введение называли Воротами зимы и праздником молодой семьи. Его связывали с началом холодного времени года: Введение пришло — зиму привело;

На Введение — толстое ледененье;

Если 4 декабря будет мороз, все зимние праздники будут холодными, и наоборот;

Много снега на Введение — жди снежную зиму;

Мороз в праздник — впереди жаркое и засушливое лето. Также были и бытовые приметы. Например, на Введение старались не давать в долг. Считалось, что его либо не вернут, либо вернут, но нескоро. Избегали разговоров о нечистой силе — они сулили неудачу и беду.