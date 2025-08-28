Сегодня 01:03 Она подарила миру Христа. Как правильно отметить Успение Пресвятой Богородицы? Священник Ланский рассказал, почему Успение Богородицы называют Первой Пречистой 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Православные христиане 28 августа отмечают один из двунадесятых праздников — Успение Божией Матери. Верующие вспоминают уход Девы Марии из земной жизни и ее чудесное вознесение душой и телом на небеса. В народной традиции праздник называют Первой Пречистой, противопоставляя его другим Богородичным датам. Какие традиции существуют в этот день, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

История праздника Успения Пресвятой Богородицы Праздник Успения Пресвятой Богородицы — один из 12 важнейших, входящих в церковный календарь, один из двунадесятых, рассказал 360.ru священник Вячеслав Ланский. «Он посвящен окончанию земной жизни Пресвятой Богородицы, Матери Иисуса Христа. История сохранена в священном предании Церкви — в одном из апокрифов, согласно которому Божия Матерь после распятия и воскресения Христова жила под опекой его возлюбленного ученика Иоанна Богослова», — объяснил священнослужитель. Незадолго до смерти к ней явился архангел Гавриил, который возвестил о предстоящем событии. Он сказал, что через три дня она «отойдет ко Христу Богу». Также он сообщил:

Сын твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных приимет тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы ты жила и царствовала с ним бесконечное время.

Божья Матерь собрала всех учеников Спасителя, чтобы с ними проститься. Не прибыл лишь Фома. Он пришел к ее гробу с опозданием.

Фото: РИА «Новости»

Другие апостолы сжалились над ним и отвалили камень от пещеры, где погребли Богородицу, чтобы Фома попрощался с Марией. Ее тела, как и после воскресения Христа, не было.

Интересно Согласно греческой версии апокрифа, Фома знал, что Божья Матерь уже воскресла и ее тела в гробнице нет. А открытие места погребения на третий день стало доказательством чуда другим апостолам. Осталась лишь ее одежда. Согласно греческой версии апокрифа, Фома знал, что Божья Матерь уже воскресла и ее тела в гробнице нет. А открытие места погребения на третий день стало доказательством чуда другим апостолам. Осталась лишь ее одежда.

Этим вечером Богоматерь в окружении ангелов приветствовала апостолов: «Радуйтесь! Ибо я с вами во все дни». Первой Пречистой этот праздник называют потому, что именно он открывает череду событий в церковном календаре, посвященных празднованию Божьей Матери во второй половине года. «28 августа — Первая Пречистая, или праздник Успения Пресвятой Богородицы, 21 сентября — Вторая Пречистая, или праздник Рождества Пресвятой Богородицы. А 4 декабря — это Третья Пречистая, или праздник введения во храм Пресвятой Богородицы», — уточнил Ланский. События ярко описывает народная пословица: Первая Пречистая землю рожью засевает, Вторая — дождем поливает, Третья — снегом покрывает. Она во многом связана с аграрным календарем предков.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com

Народные традиции на Первую Пречистую В период Успения заканчиваются полевые работы и уборка урожая. По этой причине народ ярко восхваляет и воздает благодарность Богу за плоды.

На Успение существует традиция печь калач из муки нового урожая. После возвращения из храма его ели в семейном кругу. Вячеслав Ланский

Крошки не выбрасывали — их скармливали птицам. Одна из важнейших традиций Первой Пречистой — посещение богослужения. В этот день в храмах служат погребение Пресвятой Богородицы. «Это особые умиленные стихиры и крестный ход, совершаемый с плащаницей Божией Матери, символизирующий окончание ее земного пути», — пояснил Ланский. Кроме того, в храмах принято освящать колосья пшеницы.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Особенность всех церковных праздников заключается в том, что основной акцент делается на духовном содержании и осмыслении сути события. Поэтому после богослужения у верующих принято не думать о серьезных делах, а проводить время с близкими, отметил Ланский.

Интересно Можно собрать семью за праздничным столом, приготовить постные блюда: медовые пироги, грибной суп и освященные к тому моменту яблоки и орехи. Можно собрать семью за праздничным столом, приготовить постные блюда: медовые пироги, грибной суп и освященные к тому моменту яблоки и орехи.

Также люди привыкли собирать на Успение чабрец и зверобой. Верили, что в этот день они обладали особой силой. Что рекомендуется делать православным на Первую Пречистую Вот список дел, которые лучше успеть сделать: Помолиться;

Посетить богослужение и освятить колосья;

Испечь каравай;

Подать милостыню или угостить освященными хлебом и медом соседей;

Собраться за столом с семьей;

Поблагодарить близких.

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы В праздник не рекомендуется: Ругаться и сквернословить, так как Богородица уходит, а злые слова ее задерживают;

Ходить босиком по росе. Люди верят, что это Божия Матерь слезы льет;

Отказывать в помощи, особенно в пище и крове;

Выкапывать картошку. Приметы на Первую Пречистую В день Успения Пресвятой Богородицы народ особенно внимательно наблюдал за природой, чтобы предсказать погоду и будущий урожай. Вот некоторые из них: Если на Успение солнечно и тепло — бабье лето будет сухим и продолжительным;

Дождь 28 августа — к мокрой осени и неурожаю грибов;

Утренний туман — к обильному урожаю овса;

Завершили жатву до Успения — следующий год будет хлебным;

Много паутины на полях — к морозной зиме;

Скворцы не улетели — осень затянется до Покрова 14 октября;

Раздать милостыню — к благополучию в доме;

Испечь хлеб из нового урожая — к здоровью семьи на год вперед;

Ссориться в этот день — накликать беду.