Она подарила миру Христа. Как правильно отметить Успение Пресвятой Богородицы?
Священник Ланский рассказал, почему Успение Богородицы называют Первой Пречистой
Православные христиане 28 августа отмечают один из двунадесятых праздников — Успение Божией Матери. Верующие вспоминают уход Девы Марии из земной жизни и ее чудесное вознесение душой и телом на небеса. В народной традиции праздник называют Первой Пречистой, противопоставляя его другим Богородичным датам. Какие традиции существуют в этот день, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.
История праздника Успения Пресвятой Богородицы
Праздник Успения Пресвятой Богородицы — один из 12 важнейших, входящих в церковный календарь, один из двунадесятых, рассказал 360.ru священник Вячеслав Ланский.
«Он посвящен окончанию земной жизни Пресвятой Богородицы, Матери Иисуса Христа. История сохранена в священном предании Церкви — в одном из апокрифов, согласно которому Божия Матерь после распятия и воскресения Христова жила под опекой его возлюбленного ученика Иоанна Богослова», — объяснил священнослужитель.
Незадолго до смерти к ней явился архангел Гавриил, который возвестил о предстоящем событии. Он сказал, что через три дня она «отойдет ко Христу Богу». Также он сообщил:
Сын твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных приимет тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы ты жила и царствовала с ним бесконечное время.
Божья Матерь собрала всех учеников Спасителя, чтобы с ними проститься. Не прибыл лишь Фома. Он пришел к ее гробу с опозданием.
Другие апостолы сжалились над ним и отвалили камень от пещеры, где погребли Богородицу, чтобы Фома попрощался с Марией. Ее тела, как и после воскресения Христа, не было.
Интересно
Этим вечером Богоматерь в окружении ангелов приветствовала апостолов: «Радуйтесь! Ибо я с вами во все дни».
Первой Пречистой этот праздник называют потому, что именно он открывает череду событий в церковном календаре, посвященных празднованию Божьей Матери во второй половине года.
«28 августа — Первая Пречистая, или праздник Успения Пресвятой Богородицы, 21 сентября — Вторая Пречистая, или праздник Рождества Пресвятой Богородицы. А 4 декабря — это Третья Пречистая, или праздник введения во храм Пресвятой Богородицы», — уточнил Ланский.
События ярко описывает народная пословица: Первая Пречистая землю рожью засевает, Вторая — дождем поливает, Третья — снегом покрывает. Она во многом связана с аграрным календарем предков.
Народные традиции на Первую Пречистую
В период Успения заканчиваются полевые работы и уборка урожая. По этой причине народ ярко восхваляет и воздает благодарность Богу за плоды.
На Успение существует традиция печь калач из муки нового урожая. После возвращения из храма его ели в семейном кругу.
Вячеслав Ланский
Крошки не выбрасывали — их скармливали птицам.
Одна из важнейших традиций Первой Пречистой — посещение богослужения. В этот день в храмах служат погребение Пресвятой Богородицы.
«Это особые умиленные стихиры и крестный ход, совершаемый с плащаницей Божией Матери, символизирующий окончание ее земного пути», — пояснил Ланский.
Кроме того, в храмах принято освящать колосья пшеницы.
Особенность всех церковных праздников заключается в том, что основной акцент делается на духовном содержании и осмыслении сути события. Поэтому после богослужения у верующих принято не думать о серьезных делах, а проводить время с близкими, отметил Ланский.
Интересно
Также люди привыкли собирать на Успение чабрец и зверобой. Верили, что в этот день они обладали особой силой.
Что рекомендуется делать православным на Первую Пречистую
Вот список дел, которые лучше успеть сделать:
- Помолиться;
- Посетить богослужение и освятить колосья;
- Испечь каравай;
- Подать милостыню или угостить освященными хлебом и медом соседей;
- Собраться за столом с семьей;
- Поблагодарить близких.
Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы
В праздник не рекомендуется:
- Ругаться и сквернословить, так как Богородица уходит, а злые слова ее задерживают;
- Ходить босиком по росе. Люди верят, что это Божия Матерь слезы льет;
- Отказывать в помощи, особенно в пище и крове;
- Выкапывать картошку.
Приметы на Первую Пречистую
В день Успения Пресвятой Богородицы народ особенно внимательно наблюдал за природой, чтобы предсказать погоду и будущий урожай. Вот некоторые из них:
- Если на Успение солнечно и тепло — бабье лето будет сухим и продолжительным;
- Дождь 28 августа — к мокрой осени и неурожаю грибов;
- Утренний туман — к обильному урожаю овса;
- Завершили жатву до Успения — следующий год будет хлебным;
- Много паутины на полях — к морозной зиме;
- Скворцы не улетели — осень затянется до Покрова 14 октября;
- Раздать милостыню — к благополучию в доме;
- Испечь хлеб из нового урожая — к здоровью семьи на год вперед;
- Ссориться в этот день — накликать беду.