15 ноября 2025 05:33 Ближе к Христу. Как провести Рождественский пост — 2025 Врач Логина рассказала, как правильно войти в Рождественский пост 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Культура

Еда

Праздники

Православие

Семья

Правила

Религия

Новый год

Православное рождество

Продукты

Рождественский пост — это не просто гастрономические ограничения, а глубокий духовный путь подготовки к одному из главных христианских праздников. Он помогает верующим очистить душу и тело через молитву, воздержание и добрые дела. В чем истинный смысл поста, как составить сбалансированное меню согласно церковному уставу и правильно войти в постный период — в материале 360.ru.

Когда начинается и сколько длится Рождественский пост 2025-2026 Рождественский пост — последний период многодневного воздержания в году. Он начинается ровно за 40 дней до Рождества Христова, то есть 28 ноября. Время ограничений продлится до сочельника — 6 января включительно. В чем суть православного Рождественского поста Она заключается в подготовке к празднику 7 января. Помимо телесных воздержаний, верующий должен усиленно молиться, чтобы духовно очиститься.

Интересно Иногда пост называют Филипповым, так как он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа 27 ноября. Иногда пост называют Филипповым, так как он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа 27 ноября.

«Пост — это воздержание в еде, действиях, жизни от всяких увеселений, алкоголя, от праздничных мероприятий, например, концертов или походов в театр. До революции на время Рождественского поста закрывали театры», — рассказал 360.ru православный священник и писатель Андрей Лоргус.

История Рождественского поста В древности Рождество праздновали вместе с Богоявлением, соединяя два события — появление Иисуса на свет и явление его народу уже во взрослом возрасте, отметил Лоргус. «Куда позже праздник стали отмечать отдельно. Потому пост нужно понимать как приготовление к великому торжеству», — объяснил отец Андрей.

Фото: Храм Саввы Сторожевского в Балашихе / Медиасток.рф

В исторических источниках пост упоминается только в IV веке — тогда он длился семь дней. В 1166 году по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга он стал 40-дневным.

Интересно Армянская апостольская церковь до сих пор отмечает праздники одновременно, а пост длится семь дней — неделю до 7 января. Армянская апостольская церковь до сих пор отмечает праздники одновременно, а пост длится семь дней — неделю до 7 января.

Что нужно делать в Рождественский пост православным Если человек постится, ему рекомендуется: усиленно молиться;

каяться;

просить прощения и прощать обидчиков;

помочь нуждающимся — дать милостыню, сделать пожертвование;

воздержаться от мяса, молочных продуктов и яиц.

Фото: РИА «Новости»

Что запрещено в Рождественский пост По словам Лоргуса, в пост нельзя: переедать;

пить алкоголь;

веселиться;

посещать театры или концерты. Календарь питания в Рождественский пост — 2025-2026 Согласно монастырскому уставу, в Рождественский пост следует отказаться от продуктов животного происхождения. Существует две традиции соблюдения поста — менее и более строгая. По строгому варианту до Дня памяти Николая Чудотворца в будни нельзя есть рыбу, а в смягченном можно. Также она допускается, помимо выходных, во вторник и четверг. Строгого поста, как правило, придерживаются монахи. Миряне редко его соблюдают и практикуют сухоядение только в последнюю неделю до Рождества.

Фото: Рождественское богослужение в деревне Варварино / Медиасток.рф

Рассмотрим усредненный вариант: 28 ноября, пятница — горячая еда с растительным маслом;

29 и 30 ноября, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

Интересно В пост можно употреблять морепродукты. В пост можно употреблять морепродукты.

1 и 2 декабря — горячая еда с растительным маслом;

3 декабря, среда — горячая еда с растительным маслом;

4 декабря, праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба и немного вина;

5 декабря, пятница — горячая еда с растительным маслом;

6 и 7 декабря, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

8 и 9 декабря — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

10 декабря — горячая еда с растительным маслом;

11 декабря, четверг — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

12 декабря, пятница — горячая еда с растительным маслом;

13 и 14 декабря, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

15 и 16 декабря — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

17 декабря, среда — горячая еда с растительным маслом;

18 декабря, четверг — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

19 декабря, пятница, День святого Николая Чудотворца — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба и немного вина;

Фото: Мансуровское рыбоводное хозяйство под Истрой / Медиасток.рф

20 и 21 декабря, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

22 декабря — горячая еда с растительным маслом;

23 декабря — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

24 декабря, среда — горячая еда без масла;

25 декабря — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

26 декабря, пятница — горячая еда без масла;

27 и 28 декабря, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

29 декабря — горячая еда с растительным маслом;

30 декабря, вторник — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;

31 декабря — горячая еда без масла;

1 января, четверг — горячая еда без масла;

2 января, пятница — сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, орехи, семена, зелень, вода);

3 и 4 января, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом;

5 января, понедельник — горячая еда без масла;

6 января, вторник, сочельник — самый строгий день поста, разрешается только вода. «В сочельник не едят до первой звезды, то есть до вечера. Только после этого можно вкусить что-то постное», — объяснил Лоргус. Если человек планирует причаститься на ночной рождественской литургии, ему следует не есть и не пить за несколько часов до богослужения.

Фото: Рождественское богослужение в деревне Варварино / Медиасток.рф

Как подготовиться к посту и выходить из него Пост — это по сути диета, которая исключает продукты животного происхождения, однако все растительные можно употреблять, рассказала 360.ru иммунолог-аллерголог, врач-консультант Надежда Логина. «По этой причине Рождественский пост не требует особой подготовки, так как растительные продукты содержат белки, жиры и углеводы», — пояснила специалист.

Интересно Если же поститься собирается человек с заболеваниями, например, при малокровии или непереносимости определенных белков, то подготовка может потребоваться. Также она понадобится тем, кто собирается вступить в пост впервые. Если же поститься собирается человек с заболеваниями, например, при малокровии или непереносимости определенных белков, то подготовка может потребоваться. Также она понадобится тем, кто собирается вступить в пост впервые.

Принцип такой: постепенно отказываться от запрещенных продуктов за неделю до начала поста. Можно начать с одного каждый день. То же самое следует сделать при выходе из поста — не следует набрасываться на мясо и молоко сразу же. Запрещенные продукты стоит вводить в течение недели по одному в день. Объедаться ими также не нужно — есть понемногу, чтобы не нагружать отвыкший ЖКТ.

Фото: РИА «Новости»

Новый год и пост Рождественский пост приходится на Новый год, 31 декабря, — время большого семейного застолья. Соблазн нарушить воздержание и согрешить в этот день велик. Разрешает ли это церковь? Священник пояснил, что решение срываться или держаться поста принимает каждый человек в отдельности. «Совпадение таких праздников — трагический случай. Христианин вынужден выбирать — остаться вместе с Церковью или присоединиться к семье», — отметил Лоргус. Несмотря на затруднительность положения, Церковь в этом вопросе тверда — пост в Новый год никто не отменял. Лоргус отметил, что некоторые семьи живут строго по церковному календарю и не садятся за новогодний стол 31 декабря. Однако им не запрещено поздравлять друг друга с праздником и дарить подарки.