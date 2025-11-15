Ближе к Христу. Как провести Рождественский пост — 2025

Врач Логина рассказала, как правильно войти в Рождественский пост

Рождественский пост — это не просто гастрономические ограничения, а глубокий духовный путь подготовки к одному из главных христианских праздников. Он помогает верующим очистить душу и тело через молитву, воздержание и добрые дела. В чем истинный смысл поста, как составить сбалансированное меню согласно церковному уставу и правильно войти в постный период — в материале 360.ru.

Когда начинается и сколько длится Рождественский пост 2025-2026

Рождественский пост — последний период многодневного воздержания в году. Он начинается ровно за 40 дней до Рождества Христова, то есть 28 ноября.

Время ограничений продлится до сочельника — 6 января включительно.

В чем суть православного Рождественского поста

Она заключается в подготовке к празднику 7 января. Помимо телесных воздержаний, верующий должен усиленно молиться, чтобы духовно очиститься.

Интересно

Иногда пост называют Филипповым, так как он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа 27 ноября.

«Пост — это воздержание в еде, действиях, жизни от всяких увеселений, алкоголя, от праздничных мероприятий, например, концертов или походов в театр. До революции на время Рождественского поста закрывали театры», — рассказал 360.ru православный священник и писатель Андрей Лоргус.

История Рождественского поста

В древности Рождество праздновали вместе с Богоявлением, соединяя два события — появление Иисуса на свет и явление его народу уже во взрослом возрасте, отметил Лоргус.

«Куда позже праздник стали отмечать отдельно. Потому пост нужно понимать как приготовление к великому торжеству», — объяснил отец Андрей.

В исторических источниках пост упоминается только в IV веке — тогда он длился семь дней.

В 1166 году по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга он стал 40-дневным.

Интересно

Армянская апостольская церковь до сих пор отмечает праздники одновременно, а пост длится семь дней — неделю до 7 января.

Что нужно делать в Рождественский пост православным

Если человек постится, ему рекомендуется:

Что запрещено в Рождественский пост

По словам Лоргуса, в пост нельзя:

Календарь питания в Рождественский пост 2025-2026

Согласно монастырскому уставу, в Рождественский пост следует отказаться от продуктов животного происхождения. Существует две традиции соблюдения поста — менее и более строгая.

По строгому варианту до Дня памяти Николая Чудотворца в будни нельзя есть рыбу, а в смягченном можно. Также она допускается, помимо выходных, во вторник и четверг.

Строгого поста, как правило, придерживаются монахи. Миряне редко его соблюдают и практикуют сухоядение только в последнюю неделю до Рождества.

Рассмотрим усредненный вариант:

Интересно

В пост можно употреблять морепродукты.
«В сочельник не едят до первой звезды, то есть до вечера. Только после этого можно вкусить что-то постное», — объяснил Лоргус.

Если человек планирует причаститься на ночной рождественской литургии, ему следует не есть и не пить за несколько часов до богослужения.

Как подготовиться к посту и выходить из него

Пост — это по сути диета, которая исключает продукты животного происхождения, однако все растительные можно употреблять, рассказала 360.ru иммунолог-аллерголог, врач-консультант Надежда Логина.

«По этой причине Рождественский пост не требует особой подготовки, так как растительные продукты содержат белки, жиры и углеводы», — пояснила специалист.

Интересно

Если же поститься собирается человек с заболеваниями, например, при малокровии или непереносимости определенных белков, то подготовка может потребоваться. Также она понадобится тем, кто собирается вступить в пост впервые.

Принцип такой: постепенно отказываться от запрещенных продуктов за неделю до начала поста. Можно начать с одного каждый день.

То же самое следует сделать при выходе из поста — не следует набрасываться на мясо и молоко сразу же. Запрещенные продукты стоит вводить в течение недели по одному в день. Объедаться ими также не нужно — есть понемногу, чтобы не нагружать отвыкший ЖКТ.

Новый год и пост

Рождественский пост приходится на Новый год, 31 декабря, — время большого семейного застолья. Соблазн нарушить воздержание и согрешить в этот день велик. Разрешает ли это церковь?

Священник пояснил, что решение срываться или держаться поста принимает каждый человек в отдельности.

«Совпадение таких праздников — трагический случай. Христианин вынужден выбирать — остаться вместе с Церковью или присоединиться к семье», — отметил Лоргус.

Несмотря на затруднительность положения, Церковь в этом вопросе тверда — пост в Новый год никто не отменял.

Лоргус отметил, что некоторые семьи живут строго по церковному календарю и не садятся за новогодний стол 31 декабря. Однако им не запрещено поздравлять друг друга с праздником и дарить подарки.

