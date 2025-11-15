Ближе к Христу. Как провести Рождественский пост — 2025
Врач Логина рассказала, как правильно войти в Рождественский пост
Рождественский пост — это не просто гастрономические ограничения, а глубокий духовный путь подготовки к одному из главных христианских праздников. Он помогает верующим очистить душу и тело через молитву, воздержание и добрые дела. В чем истинный смысл поста, как составить сбалансированное меню согласно церковному уставу и правильно войти в постный период — в материале 360.ru.
Когда начинается и сколько длится Рождественский пост 2025-2026
Рождественский пост — последний период многодневного воздержания в году. Он начинается ровно за 40 дней до Рождества Христова, то есть 28 ноября.
Время ограничений продлится до сочельника — 6 января включительно.
В чем суть православного Рождественского поста
Она заключается в подготовке к празднику 7 января. Помимо телесных воздержаний, верующий должен усиленно молиться, чтобы духовно очиститься.
Интересно
«Пост — это воздержание в еде, действиях, жизни от всяких увеселений, алкоголя, от праздничных мероприятий, например, концертов или походов в театр. До революции на время Рождественского поста закрывали театры», — рассказал 360.ru православный священник и писатель Андрей Лоргус.
История Рождественского поста
В древности Рождество праздновали вместе с Богоявлением, соединяя два события — появление Иисуса на свет и явление его народу уже во взрослом возрасте, отметил Лоргус.
«Куда позже праздник стали отмечать отдельно. Потому пост нужно понимать как приготовление к великому торжеству», — объяснил отец Андрей.
В исторических источниках пост упоминается только в IV веке — тогда он длился семь дней.
В 1166 году по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга он стал 40-дневным.
Интересно
Что нужно делать в Рождественский пост православным
Если человек постится, ему рекомендуется:
- усиленно молиться;
- каяться;
- просить прощения и прощать обидчиков;
- помочь нуждающимся — дать милостыню, сделать пожертвование;
- воздержаться от мяса, молочных продуктов и яиц.
Что запрещено в Рождественский пост
По словам Лоргуса, в пост нельзя:
- переедать;
- пить алкоголь;
- веселиться;
- посещать театры или концерты.
Календарь питания в Рождественский пост — 2025-2026
Согласно монастырскому уставу, в Рождественский пост следует отказаться от продуктов животного происхождения. Существует две традиции соблюдения поста — менее и более строгая.
По строгому варианту до Дня памяти Николая Чудотворца в будни нельзя есть рыбу, а в смягченном можно. Также она допускается, помимо выходных, во вторник и четверг.
Строгого поста, как правило, придерживаются монахи. Миряне редко его соблюдают и практикуют сухоядение только в последнюю неделю до Рождества.
Рассмотрим усредненный вариант:
- 28 ноября, пятница — горячая еда с растительным маслом;
- 29 и 30 ноября, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
Интересно
- 1 и 2 декабря — горячая еда с растительным маслом;
- 3 декабря, среда — горячая еда с растительным маслом;
- 4 декабря, праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба и немного вина;
- 5 декабря, пятница — горячая еда с растительным маслом;
- 6 и 7 декабря, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 8 и 9 декабря — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 10 декабря — горячая еда с растительным маслом;
- 11 декабря, четверг — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 12 декабря, пятница — горячая еда с растительным маслом;
- 13 и 14 декабря, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 15 и 16 декабря — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 17 декабря, среда — горячая еда с растительным маслом;
- 18 декабря, четверг — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 19 декабря, пятница, День святого Николая Чудотворца — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба и немного вина;
- 20 и 21 декабря, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 22 декабря — горячая еда с растительным маслом;
- 23 декабря — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 24 декабря, среда — горячая еда без масла;
- 25 декабря — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 26 декабря, пятница — горячая еда без масла;
- 27 и 28 декабря, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 29 декабря — горячая еда с растительным маслом;
- 30 декабря, вторник — горячая еда с растительным маслом, допускается рыба;
- 31 декабря — горячая еда без масла;
- 1 января, четверг — горячая еда без масла;
- 2 января, пятница — сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, орехи, семена, зелень, вода);
- 3 и 4 января, суббота и воскресенье — горячая еда с растительным маслом;
- 5 января, понедельник — горячая еда без масла;
- 6 января, вторник, сочельник — самый строгий день поста, разрешается только вода.
«В сочельник не едят до первой звезды, то есть до вечера. Только после этого можно вкусить что-то постное», — объяснил Лоргус.
Если человек планирует причаститься на ночной рождественской литургии, ему следует не есть и не пить за несколько часов до богослужения.
Как подготовиться к посту и выходить из него
Пост — это по сути диета, которая исключает продукты животного происхождения, однако все растительные можно употреблять, рассказала 360.ru иммунолог-аллерголог, врач-консультант Надежда Логина.
«По этой причине Рождественский пост не требует особой подготовки, так как растительные продукты содержат белки, жиры и углеводы», — пояснила специалист.
Интересно
Принцип такой: постепенно отказываться от запрещенных продуктов за неделю до начала поста. Можно начать с одного каждый день.
То же самое следует сделать при выходе из поста — не следует набрасываться на мясо и молоко сразу же. Запрещенные продукты стоит вводить в течение недели по одному в день. Объедаться ими также не нужно — есть понемногу, чтобы не нагружать отвыкший ЖКТ.
Новый год и пост
Рождественский пост приходится на Новый год, 31 декабря, — время большого семейного застолья. Соблазн нарушить воздержание и согрешить в этот день велик. Разрешает ли это церковь?
Священник пояснил, что решение срываться или держаться поста принимает каждый человек в отдельности.
«Совпадение таких праздников — трагический случай. Христианин вынужден выбирать — остаться вместе с Церковью или присоединиться к семье», — отметил Лоргус.
Несмотря на затруднительность положения, Церковь в этом вопросе тверда — пост в Новый год никто не отменял.
Лоргус отметил, что некоторые семьи живут строго по церковному календарю и не садятся за новогодний стол 31 декабря. Однако им не запрещено поздравлять друг друга с праздником и дарить подарки.