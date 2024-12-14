Путин заявил о росте российской экономики вопреки беспрецедентным санкциям
Россия продолжает развиваться. Ее экономика растет, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил президент Владимир Путин на заседании XXII съезда «Единой России».
«Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», — подчеркнул глава государства.
Съезд ЕР проходит 14 декабря в Национальном центре «Россия». В рамках мероприятия примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию генсовета политического объединения.
Путин оценил решение депутатов разных уровней участвовать в спецоперации. Глава государства назвал такие шаги мужественными и смелыми.
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