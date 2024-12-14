Путин заявил о росте российской экономики вопреки беспрецедентным санкциям

Россия продолжает развиваться. Ее экономика растет, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил президент Владимир Путин на заседании XXII съезда «Единой России».

«Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», — подчеркнул глава государства.

Съезд ЕР проходит 14 декабря в Национальном центре «Россия». В рамках мероприятия примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию генсовета политического объединения.

Путин оценил решение депутатов разных уровней участвовать в спецоперации. Глава государства назвал такие шаги мужественными и смелыми.