Путин заявил, что ознакомился с вопросами на прямую линию

Президент России Владимир Путин на заседании XXII съезда «Единой России» рассказал, что ознакомился с вопросами, поступившими на прямую линию. Проблем очень много, и работа предстоит колоссальная.

«Я познакомился с вопросами, которые поступают, но, думаю, что для вас не секрет, сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка. Понимаете, почивать на лаврах нет у нас никакого морального права. Нужно работать напряженно», — сказал президент.

Тем не менее появляются новые возможности, Россия развивается, уже проделан огромный пласт работы.

Количество обращений, которые уже поступили на ежегодную прямую линию с президентом, по данным на 12 декабря, превысило 500 тысяч. Наиболее часто задаваемые вопросы касаются развития транспортной инфраструктуры, доступности жилья, состояния здравоохранения и социальных выплат.

Ранее стало известно, что поможет ответить на запросы россиян на прямой линии с Путиным искусственный интеллект.