Путин призвал расширить проект «Время Героев»

Федеральный проект «Время героев» следует расширить. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил президент Владимир Путин.

Он предложил запустить программу «Время героев» в регионах, как это уже произошло в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект „Время героев“. <…> Прошу партию активно включиться в эту работу», — подчеркнул он.

Ранее глава государства положительно оценил участие депутатов в спецоперации. Он назвал решение отправиться на фронт добровольцем мужественным и смелым шагом. Также российский лидер рассказал, что партия «Единая Россия» с первого дня спецоперации помогает бойцам СВО и их близким.