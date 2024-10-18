Сегодня 15:03 Не первый труп. В «Тайгане» уже погибал сотрудник, но ничего не изменилось Публицист Миронова: «Тайган» в Крыму давно преследуют скандалы, его пора закрыть 0 0 0 Фото: Han Xu/XinHua / Global Look Press Эксклюзив

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В крымском сафари-парке «Тайган» львы загрызли управляющую Леокадию Перевалову. Женщина известна тем, что работала с хищниками почти 20 лет, поддерживала «Тайган» в любых скандалах и защищала его владельца Олега Зубкова. В течение многих лет активисты и зоозащитники обвиняли его в непрофессионализме, жестоком обращении с животными, опасном ведении деятельности. Примечательно, что в момент трагедии Зубков был в суде: они до сих пор идут из-за того, что в его парке тигр откусил ребенку палец.

Много лет пресса, активисты пытались привлечь внимание к «Тайгану» и указывали, что этот сафари-парк опасен, а отношение к животным — утилитарное. Гибель Леокадии Переваловой должна стать поводом для всесторонней проверки этого островка архаики в Крыму и для выработки Россией новых стандартов отношения к животным. У нас наконец решили рассмотреть законопроект о запрете животных в цирках, давно запрещены контактные зоопарки (к примеру, в торговых центрах). Частный зоопарк более чем с сотней кошачьих хищников и беспрерывными скандалами, гибелью людей, травмами, гибелью животных запретить никак не могут.

Фото: Christopher Walls/Keystone Press Agency / Global Look Press

Мебельщик принял роды у обезьяны и был загрызен Да, вы не ослышались, владелец «Тайгана» Олег Зубков во время гибели своей сотрудницы был в суде. В 2021 году одна из посетительниц поднесла ребенка к клетке с тиграми так близко, что хищник откусил мальчику палец.

Зубкову дали два с лишним года колонии, позже Верховный суд Крыма отменил приговор и отправил дело на пересмотр, новый суд в мае приговорил Зубкова к году условно и испытательному сроку. Сейчас, видимо, было обжалование.

Фото: Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков (в центре) в Белогорском районном суде Республики Крым, где ему будет оглашен приговор по обвинению в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. В июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию «Прогулка со львами» в парке «Тайган». Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация. / РИА «Новости»

Если верить «Википедии», к данному моменту Олег Зубков прошел через семь уголовных и минимум 70 административных дел. Львиная, простите за общепринятый каламбур, доля их касается условий работы Зубковского зоопарка «Сказка» и парка «Тайган».

Начнем с того, что «Тайгане» от клыков хищников уже погибал сотрудник. В 2017 году в клетку к хищнику зашел 29-летний Максим Яковлев. О нем известно, что он был мебельщиком, в «Тайган» устроился за пару месяцев до гибели, жил там, убирал у обезьян и, по словам семьи, даже принимал у них роды! Вдруг его тело с укушенными ранами нашли на территории парка.

После смерти Яковлева Олег Зубков заявлял, будто парень был всего лишь волонтером, а покусала его собака. Однако семья погибшего утверждает, что Яковлева не оформили официально, что он жил на территории парка. Судя по всему, следствие тогда Зубкову не поверило: против его тещи, которая в то время была учредителем парка, завели уголовное дело, которое из-за волокиты и истечения срока давности развалилось, но семья отсудила компенсацию в гражданском порядке. В 2022 году вновь трагедия — на стажера парка напал леопард, погрыз руки. Это не говоря о том, что в 2014 году Олега Зубкова осудили за истязание рабочего и дали год условно.

Уж лучше в дикую саванну! Все годы существования сафари-парка его преследуют скандалы и происшествия. Посетители регулярно выкладывают видео с истощенными львами в парке. Зоозащитники регулярно бьют тревогу по поводу плохого состояния животных и тяжелых условий их жизни в парке. Претензии были и к донбассовских хищникам, которых Зубков вывез для эвакуации из Мариуполя: они осунулись тогда, это засняли многие посетители. Кроме того, зоозащитники утверждают, что в парке нет прозрачного учета животных, неизвестно, сколько их вообще, кто с кем спаривается, что львы и тигры, которых там очень много, могут продаваться, убиваться для извлечения когтей, органов. Что не так уж неправдоподобно.

В «Тайгане» львы и тигры рожают очень много. Приплод обычно сразу отбирают у матери. По словам Зубкова — для социализации, чтобы львята с тигрятами учились жить с людьми и потом к ним в саванну можно было бы запускать посетителей. На самом деле в парке есть фотозона, где посетители могут фотографироваться с маленькими хищниками. Также были многочисленные основания считать, что раньше молодняк продавали пляжным фотографам, в передвижные зоопарки. Животное из «Тайгана» обнаруживали даже на автосервисе в Петербурге.

Отъем молодняка стимулирует у матери новую течку. Так поступают на африканских львиных фермах: львят вскармливают киперы, а львицы вновь рожают. В случае с «Тайганом» отъем молодняка преследует и другие цели. Парк поставляет два вида развлечений. Первое — публика может, на специальных мостках, заходить в «саванну» — поле, где львы живут как бы на свободе. Второе развлечение — в саванну ходят сам Зубков, ходила Леокадия Перевалова, пиарщик парка Татьяна Алексагина. Они снимают развлекательные видео свободного кормления львов и даже водят в саванну туристов, позволяют обниматься со львами.

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Олег Зубков всегда говорит, что в его саванне условия максимально приближены к диким, поэтому посетители могут наблюдать естественную жизнь львов, их борьбу. Вот только в дикой природе, в самых населенных львами районах Африки, один прайд с лидером-самцом и одним-двумя подросшими его львятами занимает от 50 гектаров. При угрозе сокращения территории прайд вступает в конфликт с конкурентами. При возмужании новых самцов они изгоняются для поиска своих угодий. В «Тайгане» на 20 гектаров выпускают по паре десятков крепких неродственных самцов. Животные без перерыва бьются друг с другом, так как львы — территориальные хищники. «Мы теряем в среднем шесть львов в год», — говорил сам Зубков. Это гораздо больше, чем в дикой природе теряет прайд. Случаев гибели львов, случаев смертельных схваток в саванне на виду у публики в «Тайгане» было много. На мой взгляд и взгляд множества зоозащитников, биологов, ничем, кроме алчности владельца парка, это не объясняется.

Нет никакого преимущества в том, что львы Зубкова живут в саванне, а львы из того же Мариуполя — в клетке. Потому что в «Тайгане» львы постоянно вынуждены конкурировать, а значительная часть молодняка обречена на гибель, молодых самцов и самок выводят в саванну, где их почти сразу убивают зрелые хищники. Самцов — львы, самок — находящиеся в охотке львицы. За боями львов следят посетители, они ходят по мосткам над саванной. Билеты в парк стоят, если ничего не изменилось с начала года, 1500 рублей. Принимали там до недавнего времени, кстати, только наличные, картой оплатить вход было нельзя.

Фото: Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят / РИА «Новости»

При таком содержании в парке постоянные инциденты. Был громкий случай с львенком по время посещения саванны Филиппом Киркоровым. Певец прошел в «Тайгане» всю звездную программу: фотографировался с отнятыми у матерей львятами-тигрятами, гулял в саванне, валялся в обнимку с львами. И вдруг увидел, как львица ест чужих львят. Двоих она съела, третьего Киркоров забрал. Львенка назвали Филей и оставили в итоге в «Тайгане». Вскоре его загрызли взрослые львы. Потому что в парке перенаселенность. Потому что львы вообще уничтожают всех конкурентов. И потому что лев всегда уничтожает чужих львят на своей территории. А самки едят львят, если угодья прайда не позволяют растить потомство: едят и чужих, и своих.

В битве на потеху публике погиб известный лев Алишка, которого передал «Тайгану» москвич. И это лишь пара случаев, а их много! Удивительно, но если сегодня обыватель доведет до истощения свою домашнюю кошку, его гарантированно будут судить за жестокое обращение с животными. В «Тайгане» приблизительно 60 львов и 50 тигров живут в тесноте, бьются от безысходности, грызут и поедают друг друга. За просмотр шоу еще и берут с посетителей деньги.

Могут скушать и туриста Впрочем, для публики не все визиты ко львам оканчиваются хорошо. Так, в один из походов лев набросился на туристку из Кирова и покалечил ее. Олег Зубков объявил, что женщина сама виновата: была пьяна при встрече со львом. Однако Ольга Соломина утверждает, что заплатила за прогулки среди львов, а коньяк выпила после укуса, его ей предложил сам Зубков — успокоиться. Да, туристка гуляла среди львов, ее не затянули в вольер — она купила билет на прогулку со львами. О мальчике с откушенным пальцем мы видели сюжет. Да, доказали, что мать сама поднесла к вольеру ребенка поближе. Но вот, допустим, в Московском зоопарке нельзя ребенка поднести к загону с львицами, даже если ты сойдешь с ума — так устроена защита.

Олег Зубков любит подчеркивать, что его львы и тигры «социализированы». Якобы он изобрел метод приручения хищников (по образованию Зубков — морской офицер). Есть запись из центра «Велес», где специалист пояснил, что есть основания считать, будто бы сейчас руководство зоопарка специально вводит публику в заблуждение, намекая, что сотрудницу разорвали мариупольские львы, не зубковские. Что очень странно еще и потому, что я сама была весной в зоопарке Мариуполя и там мне киперы сказали, что им из «Тайгана» вернули всех эвакуированных животных. Интересно, да, кто тогда в «Тайгане», кого показывают туристам под видом знаменитых мариупольских львов? А еще в «Велесе» утверждают, что засов в вольере, который должен был спасти Перевалову от львиц, очень тяжелый, женщина могла не справиться с ним. Вот так…

На ком экономили? Раз уж вспомнила про Мариуполь. Весной я заметила, что в этом зоопарке очень много сотрудников. У енотов были свои смотрители, у копытных, у львов, медведей. Даже у коровы! По моим оценкам, я в маленьком зоопарке Мариуполя видела больше киперов, чем всех сотрудников в «Тайгане», о котором говорят, что там всего 18 человек. Парк занимает почти 40 гектаров, помимо саванны, там полноценный зоопарк! Теперь другой важный вопрос: Леокадия Перевалова была директором ялтинского зоопарка «Сказка» и управляющей парка «Тайган» (оба принадлежат Зубкову), при этом сама убирала клетки с львами. Если бы мы обсуждали советскую производственную драму, было бы уместно отметить, какая ответственная управляющая, не чурается работы рядовых сотрудников. Но речь о трагической гибели человека. И тут неплохо бы спросить, почему вообще управляющая парком и директор зоопарка сама чистила клетки?

Фото: Сотрудница сафари-парка «Тайган» Леокадия Перевалова держит на руках медвежат, 2023 год / РИА «Новости»

Так как у меня ребенок, то я с некоторых пор вынуждена бывать в зоопарках, хотя в принципе не одобряю такое развлечение. За последние годы не раз была в Московском зоопарке, в нашем, в Петербурге, ну и в Мариуполе. Почему нигде управляющие не чистят клетки? Неужели такие ленивые, белоручки? Я думаю, управляющий Московским зоопарком не чистит клетки с львами, а пресс-секретарь их не кормит, поскольку там для этого есть специальные люди. Если вы погуляете по территории, то увидите, что львиц кормят, у белых медведей убирают (мы еще застали в зоопарке Диксона, который позже все-таки умер), у выдры чистят разные люди! И они не выглядят загнанными, несчастными. Я, например, как-то разговорилась с кипером жирафа Самсона (жираф, увы, тоже недавно умер — от старости): может, я чего-то не поняла, но, кажется, тот человек ухаживал только за жирафом: кормил, убирал в вольере и на выгуле, чистил этого жирафа. Человек выглядел довольным своей работой. Государство ему платило только за то, чтобы он кормил старого жирафа!

Фото: Тигр в сафари-парке «Тайган» в Крыму / РИА «Новости»

Восемнадцать сотрудников на 1500 животных? Теперь возьмем Леокадию Перевалову. Она работала в зоопарке, где руководитель сам вынужден чистить вольеры, и где, если информация правдивая, всего 18 сотрудников. А зверей больше 1500. Парк «Тайган» известен тем, что у них крайне сильная пиар-служба, возглавляемая Татьяной Алексагиной. У «Тайгана» и Алексагиной множество каналов на «Дзене», YouTube, где они показывают жизнь парка. Каналы с гамадриленками Люсей и Степашкой, канал самой Алексагиной, каналы самих Люси и Степашки… У них очень много подписчиков, много видео. Каждый момент работы этого парка давно опубличен. И все желающие в течение нескольких лет могли наблюдать, что в парке одни и те же люди смотрят за множеством животных.

Сама Леокадия не только у львов убирала, но и, к примеру, бросилась в вольер к семье гамадрилов забрать у них гамадриленка Люську, которая потом стала звездой. Между прочим, тогда зоозащитники пеняли «Тайгану», что они специально отнимают детенышей, чтобы зарабатывать на блогах, ведь это прибыльно.

Перевалова также «нянчила» тех самых львят и тигрят, которых отнимали от матерей, чтобы с рождения приручать и потом пускать на фотосессии с посетителями. Она же кормила львов в «саванне», когда Олег Зубков был в суде. Я помню и видео, где Леокадия Перевалова водила в саванну гостей. Что это значит? Сегодня человек у енотов, завтра у обезьян, послезавтра у львов. И это с утра, а в обед у нее — менеджерские обязанности.

Фото: Леокадия Перевалова с новорожденными котятами пантеры и леопарда в сафари-парке, 2018 год / РИА «Новости»

Если правда, что в парке 18 сотрудников, это значит, что все зашиваются. Что такое замыленный человек в вольере со львами? Я думаю, одним из итогов проверки «Тайгана» и Олега Зубкова должна стать оценка адекватности численного состава сотрудников. Можно ли вообще достойно содержать малым числом персонала столь огромный парк с хищниками и толпами львов и тигров? Не было ли у руководства умысла сэкономить? «Тайган» — это же бизнес.

Вообще, трагедия в «Тайгане» должна стать для нашей страны поводом окончательно развернуться в сторону гуманизма в отношении к животным. А именно — пересмотреть целесообразность существования частных зоопарков как бизнеса и развлечения.

Зоопарки сохраняют животных, это как музеи, они нужны прежде всего для научной работы и для спасения животных. Фотографироваться с обезьянкой на площади в Москве нельзя, а зарабатывать, стравливая львов, можно? Нонсенс. Это не говоря о прогулках туристов среди львов. Негуманно, небезопасно, алчно и очень отстало. Дикость из XX века. По-хорошему, надо все это закрывать, спасать как персонал, так и животных «Тайгана». И принимать закон, который не позволит появиться новым подобным паркам.