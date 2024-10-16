Лев загрыз управляющую крымским сафари-парком

Лев загрыз управляющую сафари-парка «Тайган». Женщина имела большой опыты и проработала в учреждении 17 лет, сообщил Telegram-канал «112» .

Сотрудница регулярно ухаживала за хищниками и строго соблюдала технику безопасности, рассказали ее коллеги. По данным канала, в день гибели женщина во время уборки зашла в клетку с тремя львами и случайно не закрыла перемычку между отделениями.

В результате один из хищников напал на нее и растерзал. Парк закрыли, на место прибыли следователи. СК возбудил дело факту нарушений условий охраны труда, повлекших смерть человека.

Ранее лев напал на 14-летнюю девочку в Саратове. ЧП произошло в конном клубе «Гармония», школьница получила травмы рук.