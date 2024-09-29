Сегодня 20:55 Зверский бизнес. Почему правила для контактных зоопарков не спасли животных? Зоозащитник Агеева: посетителям частных зверинцев запрещено трогать животных 0 0 0 Фото: Pixabay Экология

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Недавний случай с жестоким обращением с кроликом в ростовском зверинце снова поднял проблему контактных зоопарков. Их работу в России ограничили еще в 2020 году — владельцем запретили подпускать гостей к питомцам. Но отказываться от прибыльного бизнеса за счет животных предприниматели не спешат. Как добиться закрытия незаконных заведений и что делать с освобожденными из рабства зверями — в материале 360.ru.

Жестокость с другой стороны клетки

Кролик из южного парка птиц «Малинки» пострадал от залезших в вольер детей. Малолетние живодеры растянули испуганное животное и сломали ему все лапы. Спас кролика сотрудник, который выгнал маленьких мучителей и передал раненого зверя ветеринарам. Историй о жестоком обращении с животными посетителями частных зверинцев происходило много еще до принятия закона о запрете контактных зоопарков. В Приморье группа мужчин проникла в вольер к поросенку, с которым вдоволь «наигралась», а после один из участников группы залез и уселся верхом на верблюдицу. По словам сотрудников зверинца, мужчин выгнали, когда те стали рваться в клетки ко льву и тигрице.

В феврале 2019 года прокуратура Тулы начала проверку после появления в Сети видео издевательств над маленьким тигренком, принадлежащим местному фотографу. За снимок с диким животным мужчина брал 250 рублей. Чтобы тигренок сидел смирно и смотрел в кадр, фотограф кричал на зверя, угрожал ему стулом, бил по морде и дергал за цепь.

Фото: РИА «Новости»

Принятый законопроект об ограничении работы контактных зоопарков запретил их работу в торговых центрах. Но в одном из заведений Сургута все еще обитают животные. Посетители торгового центра в комментарии сайту ugra.aif. рассказали, что питомцы зоопарка постоянно голодные. Даже при виде бутылки с водой они начинают нападать друг на друга. Кроме того, из стены, к которой прилегает загон, торчит арматура и постоянно травмирует зверей. «Я в первый раз увидела, как животное плачет, у енота были прямо слезы в глазах», — рассказала одна из собеседниц издания.

Тела двух аистов и обезьяны нашли сотрудники природоохранной прокуратуры Москвы на территории частного зверинца. С проверкой сотрудники надзорного ведомства приехали в мае этого года.

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Трупы животных отправили на экспертизу, которая показала: обезьяна и птица умерли от голода, обезвоживания и большого количества болезней. Кроме того, при вскрытии аиста в желудке нашли куски резины. По действующим требованиям федерального закона, доступ людей к животным в частных зверинцах закрыт. Владельцы также обязаны создать для питомцев «личную зону», где те могут укрыться от чрезмерно назойливых посетителей. Но, судя по приведенным выше фактам, не все владельцы бизнеса на животных соблюдают эти предписания.

Фото: Pxhere

Живодерни подвели под закон Вступивший в силу 498-й Федеральный закон сначала полностью запрещал все контактные зоопарки, но потом появились методические рекомендации, по которым таким организациям разрешили продолжать работу при соблюдении ряда условий. Об этом 360.ru рассказала представитель Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. «Все протесты зоозащитников, чтобы эти живодерни закрыли, успехом не увенчались», — подчеркнула она. Дмитриева добавила, что сейчас работающие контактные зоопарки, если ничего не нарушают, работают в правовом поле, и закрыть их просто так очень сложно.

Председатель организации «Голоса за животных» Динара Агеева в комментарии 360.ru отметила, что контактные зоопарки после вступления закона в силу фактически потеряли свой смысл. Потому что теперь посетители не могут прикасаться к животным. Это дало свой эффект — например, в Санкт-Петербурге большая часть подобных заведений закрылась.

Появляются нелегальные точки, но люди быстро сообщают о них в профильные организации, зоозащитникам и в правоохранительные органы, поэтому из быстро закрывают. Динара Агеева председатель организации «Голоса за животных»

Агеева добавила, что самый простой способ закрыть контактный зоопарк — обращение в полицию или прокуратуру с просьбой проверить у организации лицензии на ведение коммерческой деятельности, справок на всех животных. Также лучше всего приложить фото или видео, что посетители прикасались к питомцам, а значит, контакт был. Можно написать заявление и в Роспотребнадзор, так как звери остаются разносчиками различных заболеваний и это зона ответственности этого ведомства. Еще один вариант — пожаловаться в управление Россельхознадзора, которое выдает лицензии на ведение работы с животными, и управление ветеринарии, где звери должны стоять на учете. А самое главное — придать этот случай огласке, чтобы привлечь внимание людей к жестокому обращению с животными.

Фото: Pxhere

Отвечая на вопрос, куда девать вырванных из рабства животных Агеева призналась, что это сложный процесс. Потому что обычно владельцы частных зверинцев держат питомцев в собственности. И лишить их этого права может только суд.

Если прав на животное нет, то все зависит от того, какой это зверь. Есть отдельные центры по черепахам, крысам и другим животным. Каждый случай рассматривается индивидуально. Динара Агеева

Она добавила, что по в ее практике сложных случаев по вызволению животных из рук бизнесменов, которые использовали их для зарабатывания средств, не было. Часто живодеры сами отказывались от зверей, особенно если речь шла о крупных хищниках. Председатель организации «Голоса за животных» отметила, что однажды ей удалось освободить из неволи львицу.