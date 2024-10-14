Депутат Бурматов: закон о запрете животных в цирке вряд ли примут из-за отсутствия мест для их размещения

Государственная дума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете участия животных в цирковых представлениях. Однако документ могут не принять, потому что он не отвечает на вопрос, куда разместить всех зверей, которые сейчас участвуют в выступлениях. Об этом заявил замглавы комитета ГД по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов сайту kp.ru.
По его мнению, необходимо не запрещать цирковых животных, а плавно вводить ограничения. В одной только Москве находятся несколько крупных цирков с дрессированными слонами, тиграми, львами и другими.
Кроме того, эти учреждения заботятся о животных-пенсионерах. Если закон о запрете примут, ни одна передержка не сможет принять такое количество животных, заключил депутат.
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