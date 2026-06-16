Сегодня 11:28 Цифровой паспорт: как подтвердить возраст через «Госуслуги» и почему магазин может не принять QR-код Юрист Семеновский назвал причину отказа проверки возраста через QR-код на кассе 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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С сентября прошлого года россияне получили право подтверждать возраст при покупке продукции 18+ через приложение «Госуслуги» вместо бумажного паспорта. Однако на практике продавцы иногда по-прежнему не принимают электронные документы. Почему так происходит и какие существуют альтернативы бумажному удостоверению личности — разобрался 360.ru.

Магазин должен подключиться к системе «ГосДоки» Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский в беседе с 360.ru объяснил, что нормативная основа для цифрового паспорта заложена указом президента от 18 сентября 2023 года. Постановление правительства определило случаи, когда предъявление цифрового паспорта приравнивается к показу бумажного. Это покупка алкоголя, табака, энергетиков, сим-карт, посещение музеев и концертов, заселение в гостиницу.

Фото: РИА «Новости»

Однако документ не является нормой прямого действия. Для приема электронных удостоверений организации должны пройти специальную процедуру: подать заявление в Минцифры, попасть в реестр юридических лиц и подключиться к сервису «ГосДоки», который позволяет достоверно считывать данные с QR-кода.

«Почему это сделано? Для того чтобы считать информацию с цифрового паспорта и удостовериться, что перед вами не подделка изображения QR-кода или верифицируемая личность как таковая. Необходимо не просто посмотреть на экран телефона с каким-то изображением, но и должным образом его распознать, убедиться в соответствии и правильности представленной в нем информации», — подчеркнул Семеновский.

Интересно Подключенные к системе торговые точки обычно размещают официальные информационные материалы (стикеры) с логотипом «Госуслуг» и надписью о приеме цифрового удостоверения или подтверждении возраста через «ГосДоки».

Юрлица и ведомства проходят дополнительную верификацию, и только после этого магазины, концертные площадки и отели смогут принимать цифровые документы.

Таким образом, не просто с даты вступления постановления в силу, а именно по мере наполнения реестра все больше участников рынка будут подключены к необходимым системам и смогут полноценно и, главное, полноправно принимать цифровые паспорта. Игорь Семеновский

По словам собеседника 360.ru, если магазин не подключен к системе «ГосДоки», отказ в продаже при предъявлении электронного документа абсолютно законен. Если торговая точка уже в реестре, а кассир отказывается принимать цифровой паспорт — нет.

Фото: РИА «Новости»

Как работает подтверждение возраста через мессенджер «Макс» С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила продажи товаров, которые обяжут продавцов принимать сведения о личности и возрасте, если их предъявили через мессенджер «Макс». Для этого в приложении существует сервис «Цифровой ID» — аналог цифрового паспорта с динамическим QR-кодом. «Фактически это QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала госуслуг, и он также представляет собой цифровой аналог бумажных документов, с помощью которого можно подтвердить личность, возраст или предъявить данные паспорта или других документов в случаях, установленных законодательством», — сказал эксперт. Порядок действий на кассе самообслуживания прост: после сканирования товаров на экране появится кнопка «Подтвердить возраст через „Макс“». В мессенджере нужно перейти в раздел «Цифровой ID» и нажать «Подтвердить возраст». Система покажет QR-код, который необходимо поднести к считывателю — проверка возраста пройдет автоматически.