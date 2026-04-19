Жителям Подмосковья объяснили, как вернуть ошибочный платеж за коммуналку онлайн

Ошибочно оплаченные квитанции МосОблЕИРЦ смогут вернуть онлайн жители Московской области через личный кабинет или мобильное приложение. Об этом рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий пояснил, что для этого необходимо зайти на сайт мособлеирц.рф или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «отправить обращение» — «оплата» следует выбрать «сверка и корректировка платежа» либо «розыск и возврат платежа».

«Направлять обращение на розыск платежа можно в том случае, если в течение пяти рабочих дней после оплаты денежные средства не поступили на лицевой счет», — заключил Кошелев.

К заявке нужно приложить фотографию паспорта, чек или документ, подтверждающий оплату, а также банковские реквизиты для перечисления средств. Кроме того, потребуются выписка из ЕГРН (при возврате переплаты) и выписка из банка с информацией о расчетном счете зачисления средств (для переноса платежа).

Ранее Единый расчетный центр региона перевел ряд востребованных услуг в цифровой формат. Жителям Подмосковья стало еще проще решать коммунальные вопросы без визита в офис.