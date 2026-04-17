Расчетный центр Подмосковья перевел в цифровой формат еще 8 услуг

Жителям Подмосковья стало еще проще решать коммунальные вопросы без визита в офис. Единый расчетный центр региона перевел ряд востребованных услуг в цифровой формат.

В онлайн-доступе появились перерасчет по показаниям приборов учета, передача данных счетчиков (в том числе после их поверки), а также возможность загрузки документов о поверке или замене оборудования.

Кроме того, пользователи могут изменить сведения о приборах учета, получить копию платежного документа и оформить выписки — из домовой книги или ЕГРН.

Также дистанционно можно открыть новый лицевой счет — при условии, что у клиента уже есть личный кабинет для другой недвижимости, а еще — заказать справку об отсутствии задолженности и копию финансово-лицевого счета. Исключение составляют срочные документы и справки с синей печатью — их по-прежнему выдают только очно.