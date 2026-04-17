Расчетный центр Подмосковья перевел в цифровой формат еще 8 услуг
Жителям Подмосковья стало еще проще решать коммунальные вопросы без визита в офис. Единый расчетный центр региона перевел ряд востребованных услуг в цифровой формат.
В онлайн-доступе появились перерасчет по показаниям приборов учета, передача данных счетчиков (в том числе после их поверки), а также возможность загрузки документов о поверке или замене оборудования.
Кроме того, пользователи могут изменить сведения о приборах учета, получить копию платежного документа и оформить выписки — из домовой книги или ЕГРН.
Также дистанционно можно открыть новый лицевой счет — при условии, что у клиента уже есть личный кабинет для другой недвижимости, а еще — заказать справку об отсутствии задолженности и копию финансово-лицевого счета. Исключение составляют срочные документы и справки с синей печатью — их по-прежнему выдают только очно.
Для получения перечисленных услуг больше не требуется записываться на прием и тратить время в очередях. Достаточно зарегистрироваться в личном кабинете — для этого понадобятся номер лицевого счета и сумма к оплате из квитанции.
Узнать номер или получить консультацию можно по телефону горячей линии 8 (499) 444-01-00. Служба поддержки работает ежедневно с 08:00 до 22:00. Пошаговая инструкция по регистрации размещена на официальном сайте центра.
Тем, кто испытывает трудности с подключением к сервису, помогут в клиентских офисах. Специалисты объяснят, как пользоваться личным кабинетом, оформлять услуги дистанционно и при необходимости установят мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Цифровые сервисы центра доступны ежедневно с 06:00 до 23:00.