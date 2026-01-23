23 января 2026 18:19 Три индексации и роль СФР. Как будут платить российским пенсионерам в 2026 году 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online/Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Пенсия

Пенсионеры

Законы

Выплаты в России

Инфляция

С 2026 года в России вступают в силу важные изменения в порядке индексации страховых пенсий. Вместо привычного ежегодного повышения выплат пенсионеров ждет двухэтапная индексация, а работающих пенсионеров — даже тройная. Разбираемся, как изменится механизм перерасчета, на сколько вырастут выплаты и как рассчитать свою будущую пенсию.

Новая система индексации До конца 2025 года страховая пенсия индексировалась один раз в год. Начиная с 2026 года начнут действовать изменения согласно утвержденной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Она предусматривает двухэтапное повышение. Февраль — индексация на уровень фактической инфляции за предыдущий год;

Апрель — дополнительное повышение с учетом роста доходов Социального фонда России (СФР). Таким образом, пенсионеры больше не будут получать повышенную выплату в начале января — первое повышение теперь будет приходиться на февраль. По словам директора по аналитике финансового маркетплейса Ирины Андриевской, такой подход позволит точнее учесть реальный рост цен, поскольку к февралю становятся известны точные данные по инфляции за прошедший год. «С 1 января сдвигают дату основного повышения на месяц „вправо“ — на 1 февраля, чтобы точно рассчитать, каким оказался рост цен годом ранее», — сказала она.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Какой прибавки ждать в 2026 году Согласно поправкам к федеральному закону о бюджете, прогноз инфляции на 2026 год составляет 7,6%. Именно на этот процент ориентируется Соцфонд при подготовке к февральской индексации. Однако важно понимать, что окончательный размер повышения может отличаться — он зависит от фактических данных Росстата. Пример расчета февральской индексации: Фиксированная выплата с 1 января 2025 года: 8907,7 рубля

Стоимость пенсионного балла: 145,69 рубля

Предполагаемая индексация: 7,6% После индексации: Фиксированная выплата: 8907,7 × 1,076 ≈ 9584,69 рублей

Стоимость балла: 145,69 × 1,076 ≈ 156,76 рубля

Для пенсионера с 50 баллами ежемесячная выплата составит (50 × 156,76) + 9584,69 = 17422,69 рублей. Апрельская индексация и связь с доходами СФР Второй этап повышения — самый непредсказуемый. Его размер будет определяться тем, насколько выросли доходы Социального фонда за счет страховых взносов. Как отметил в беседе с ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков, эта индексация привязана к темпам роста заработной платы в стране — чем выше официальные зарплаты, тем больше взносов поступает в СФР.

Фото: Медиасток.рф

По предварительным оценкам, за 2025 год доходы Фонда могут вырасти на 5,5%, что потенциально станет основой для апрельского повышения в 2026 году. Особые условия для работающих пенсионеров Для тех, кто продолжает трудиться после выхода на пенсию, 2026 год принесет тройную индексацию. Февраль — общая индексация на инфляцию;

Апрель — повышение с учетом доходов СФР;

Август — индивидуальный перерасчет на основе накопленных за предыдущий год пенсионных баллов. Стоит отметить, что с 2016 по 2024-й год работающим пенсионерам индексация не проводилась. Возобновили ее только с 1 января 2025 года, и теперь эта категория пенсионеров имеет равные права с неработающими. Пример августовского перерасчета: Максимально можно получить не более трех дополнительных баллов за год;

Стоимость балла в 2026 году: 156,76 рубля;

Максимальная прибавка: 3 × 156,76 = 470,28 рубля в месяц. Слабые места новой системы Переход на двухэтапную индексацию эксперты оценили неоднозначно. Руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль в беседе с «Лентой.ру» указал на уязвимые места механизма.

Инфляция может «съедать» прибавку, а сам механизм не учитывает «пенсионную инфляцию»: цены на лекарства и ЖКУ для пожилых растут быстрее общей инфляции, но индексация ориентируется только на общий индекс. Сергей Довгаль

Ирина Андриевская добавила, что пенсионерам придется привыкнуть к тому, что повышенную выплату теперь они будут получать не перед Новым годом, а в феврале, что может оказаться не совсем удобно с учетом праздничных трат.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru

Депутат Сергей Миронов предложил альтернативный подход. По его словам, необходимо привязать минимальный размер пенсии к увеличенной потребительской корзине, а также рассчитывать пенсии с учетом стажа и условий работы. Парламентарий уверен, что выплата должна составлять не меньше 40% от предыдущего заработка.

Только в этом случае пенсионеры перестанут выживать на свои пенсии и начнут гарантированно получать от государства выплаты, адекватные потребностям и ценам в магазинах. Сергей Миронов

Практические рекомендации пенсионерам Не требуются дополнительные заявления — все виды индексации происходят автоматически.

Контролируйте свои баллы — работающим пенсионерам особенно важно следить за официальным трудоустройством, чтобы работодатель исправно платил страховые взносы.

Используйте онлайн-сервисы — на сайте СФР и через «Госуслуги» можно отслеживать состояние своего пенсионного счета.

Планируйте бюджет с учетом того, что значительное повышение выплат теперь происходит не в январе, а распределено на февраль и апрель.