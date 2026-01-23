Три индексации и роль СФР. Как будут платить российским пенсионерам в 2026 году

С 2026 года в России вступают в силу важные изменения в порядке индексации страховых пенсий. Вместо привычного ежегодного повышения выплат пенсионеров ждет двухэтапная индексация, а работающих пенсионеров — даже тройная. Разбираемся, как изменится механизм перерасчета, на сколько вырастут выплаты и как рассчитать свою будущую пенсию.

Новая система индексации

До конца 2025 года страховая пенсия индексировалась один раз в год. Начиная с 2026 года начнут действовать изменения согласно утвержденной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Она предусматривает двухэтапное повышение.

Таким образом, пенсионеры больше не будут получать повышенную выплату в начале января — первое повышение теперь будет приходиться на февраль.

По словам директора по аналитике финансового маркетплейса Ирины Андриевской, такой подход позволит точнее учесть реальный рост цен, поскольку к февралю становятся известны точные данные по инфляции за прошедший год.

«С 1 января сдвигают дату основного повышения на месяц „вправо“ — на 1 февраля, чтобы точно рассчитать, каким оказался рост цен годом ранее», — сказала она.

Какой прибавки ждать в 2026 году

Согласно поправкам к федеральному закону о бюджете, прогноз инфляции на 2026 год составляет 7,6%. Именно на этот процент ориентируется Соцфонд при подготовке к февральской индексации. Однако важно понимать, что окончательный размер повышения может отличаться — он зависит от фактических данных Росстата.

Пример расчета февральской индексации:

После индексации:

Апрельская индексация и связь с доходами СФР

Второй этап повышения — самый непредсказуемый. Его размер будет определяться тем, насколько выросли доходы Социального фонда за счет страховых взносов.

Как отметил в беседе с ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков, эта индексация привязана к темпам роста заработной платы в стране — чем выше официальные зарплаты, тем больше взносов поступает в СФР.

По предварительным оценкам, за 2025 год доходы Фонда могут вырасти на 5,5%, что потенциально станет основой для апрельского повышения в 2026 году.

Особые условия для работающих пенсионеров

Для тех, кто продолжает трудиться после выхода на пенсию, 2026 год принесет тройную индексацию.

Стоит отметить, что с 2016 по 2024-й год работающим пенсионерам индексация не проводилась. Возобновили ее только с 1 января 2025 года, и теперь эта категория пенсионеров имеет равные права с неработающими.

Пример августовского перерасчета:

Слабые места новой системы

Переход на двухэтапную индексацию эксперты оценили неоднозначно. Руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль в беседе с «Лентой.ру» указал на уязвимые места механизма.

Инфляция может «съедать» прибавку, а сам механизм не учитывает «пенсионную инфляцию»: цены на лекарства и ЖКУ для пожилых растут быстрее общей инфляции, но индексация ориентируется только на общий индекс.

Сергей Довгаль

Ирина Андриевская добавила, что пенсионерам придется привыкнуть к тому, что повышенную выплату теперь они будут получать не перед Новым годом, а в феврале, что может оказаться не совсем удобно с учетом праздничных трат.

Депутат Сергей Миронов предложил альтернативный подход. По его словам, необходимо привязать минимальный размер пенсии к увеличенной потребительской корзине, а также рассчитывать пенсии с учетом стажа и условий работы. Парламентарий уверен, что выплата должна составлять не меньше 40% от предыдущего заработка.

Только в этом случае пенсионеры перестанут выживать на свои пенсии и начнут гарантированно получать от государства выплаты, адекватные потребностям и ценам в магазинах.

Сергей Миронов

Практические рекомендации пенсионерам

