Три индексации и роль СФР. Как будут платить российским пенсионерам в 2026 году
С 2026 года в России вступают в силу важные изменения в порядке индексации страховых пенсий. Вместо привычного ежегодного повышения выплат пенсионеров ждет двухэтапная индексация, а работающих пенсионеров — даже тройная. Разбираемся, как изменится механизм перерасчета, на сколько вырастут выплаты и как рассчитать свою будущую пенсию.
Новая система индексации
До конца 2025 года страховая пенсия индексировалась один раз в год. Начиная с 2026 года начнут действовать изменения согласно утвержденной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Она предусматривает двухэтапное повышение.
- Февраль — индексация на уровень фактической инфляции за предыдущий год;
- Апрель — дополнительное повышение с учетом роста доходов Социального фонда России (СФР).
Таким образом, пенсионеры больше не будут получать повышенную выплату в начале января — первое повышение теперь будет приходиться на февраль.
По словам директора по аналитике финансового маркетплейса Ирины Андриевской, такой подход позволит точнее учесть реальный рост цен, поскольку к февралю становятся известны точные данные по инфляции за прошедший год.
«С 1 января сдвигают дату основного повышения на месяц „вправо“ — на 1 февраля, чтобы точно рассчитать, каким оказался рост цен годом ранее», — сказала она.
Какой прибавки ждать в 2026 году
Согласно поправкам к федеральному закону о бюджете, прогноз инфляции на 2026 год составляет 7,6%. Именно на этот процент ориентируется Соцфонд при подготовке к февральской индексации. Однако важно понимать, что окончательный размер повышения может отличаться — он зависит от фактических данных Росстата.
Пример расчета февральской индексации:
- Фиксированная выплата с 1 января 2025 года: 8907,7 рубля
- Стоимость пенсионного балла: 145,69 рубля
- Предполагаемая индексация: 7,6%
После индексации:
- Фиксированная выплата: 8907,7 × 1,076 ≈ 9584,69 рублей
- Стоимость балла: 145,69 × 1,076 ≈ 156,76 рубля
- Для пенсионера с 50 баллами ежемесячная выплата составит (50 × 156,76) + 9584,69 = 17422,69 рублей.
Апрельская индексация и связь с доходами СФР
Второй этап повышения — самый непредсказуемый. Его размер будет определяться тем, насколько выросли доходы Социального фонда за счет страховых взносов.
Как отметил в беседе с ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков, эта индексация привязана к темпам роста заработной платы в стране — чем выше официальные зарплаты, тем больше взносов поступает в СФР.
По предварительным оценкам, за 2025 год доходы Фонда могут вырасти на 5,5%, что потенциально станет основой для апрельского повышения в 2026 году.
Особые условия для работающих пенсионеров
Для тех, кто продолжает трудиться после выхода на пенсию, 2026 год принесет тройную индексацию.
- Февраль — общая индексация на инфляцию;
- Апрель — повышение с учетом доходов СФР;
- Август — индивидуальный перерасчет на основе накопленных за предыдущий год пенсионных баллов.
Стоит отметить, что с 2016 по 2024-й год работающим пенсионерам индексация не проводилась. Возобновили ее только с 1 января 2025 года, и теперь эта категория пенсионеров имеет равные права с неработающими.
Пример августовского перерасчета:
- Максимально можно получить не более трех дополнительных баллов за год;
- Стоимость балла в 2026 году: 156,76 рубля;
- Максимальная прибавка: 3 × 156,76 = 470,28 рубля в месяц.
Слабые места новой системы
Переход на двухэтапную индексацию эксперты оценили неоднозначно. Руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль в беседе с «Лентой.ру» указал на уязвимые места механизма.
Инфляция может «съедать» прибавку, а сам механизм не учитывает «пенсионную инфляцию»: цены на лекарства и ЖКУ для пожилых растут быстрее общей инфляции, но индексация ориентируется только на общий индекс.
Сергей Довгаль
Ирина Андриевская добавила, что пенсионерам придется привыкнуть к тому, что повышенную выплату теперь они будут получать не перед Новым годом, а в феврале, что может оказаться не совсем удобно с учетом праздничных трат.
Депутат Сергей Миронов предложил альтернативный подход. По его словам, необходимо привязать минимальный размер пенсии к увеличенной потребительской корзине, а также рассчитывать пенсии с учетом стажа и условий работы. Парламентарий уверен, что выплата должна составлять не меньше 40% от предыдущего заработка.
Только в этом случае пенсионеры перестанут выживать на свои пенсии и начнут гарантированно получать от государства выплаты, адекватные потребностям и ценам в магазинах.
Сергей Миронов
Практические рекомендации пенсионерам
- Не требуются дополнительные заявления — все виды индексации происходят автоматически.
- Контролируйте свои баллы — работающим пенсионерам особенно важно следить за официальным трудоустройством, чтобы работодатель исправно платил страховые взносы.
- Используйте онлайн-сервисы — на сайте СФР и через «Госуслуги» можно отслеживать состояние своего пенсионного счета.
- Планируйте бюджет с учетом того, что значительное повышение выплат теперь происходит не в январе, а распределено на февраль и апрель.