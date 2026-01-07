В Госдуме рассказали, какой прибавки ждать пенсионерам в 2026 году

Депутат Панеш: двойной индексации пенсий в 2026 году не предусмотрено

Прибавку к пенсии в 2026 году получат все категории пенсионеров, включая работающих и военных. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш из фракции ЛДПР.

«Кто получит прибавку: все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории», — сказал депутат.

Он уточнил, что повышение будет привязано к трем датам. С 1 января страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут на 7,6%, а с 1 апреля на 6,8% увеличатся социальные и государственные пенсии.

С 1 октября пересчитают военные пенсии вслед за повышением денежного довольствия на 4%. Панеш подчеркнул, что двойной индексации страховых пенсий в течение года не предусмотрено.

Проверить размер выплат можно через выписку индивидуального лицевого счета в личном кабинете Социального фонда России. Также для этого доступны многофункциональные центры и клиентские службы фонда.

Ранее специалисты Соцфонда рассчитали, какую пенсию мог бы получать Дед Мороз. Выплата новогоднего волшебника могла бы составить более 170 000 рублей.