Пенсии в России продолжат расти

Необходимо обеспечить устойчивый рост пенсий не ниже инфляции. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кроме того, среди задач — повышение доступности медицинской помощи, развитие программ активного долголетия, социальных услуг и инфраструктуры.

«Важно, чтобы люди так называемого серебряного возраста имели широкие возможности участвовать в жизни общества, делиться своими знаниями и опытом», — подчеркнул Мишустин.

Ранее сенатор и экс-глава псковского отделения Социального фонда Наталья Мельникова назвала два условия для выхода на пенсию в следующем году. По ее словам, для этого необходимы минимальный страховой стаж в 15 лет и 30 пенсионных баллов.