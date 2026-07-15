Пожизненно осужденный казанский стрелок Ильназ Галялиев женился в колонии

Спустя пять лет после массового убийства в казанской гимназии № 175 приговоренный к пожизненному сроку Ильназ Галявиев устроил семейную жизнь. Он женился на 18-летней подруге по переписке. Об этом сообщила правозащитника Ева Меркачева в телеграм-канале .

«Галявиев, устроивший перестрелку в гимназии в Казани пять лет назад, женился на днях в колонии для пожизненно осужденных. <…> Познакомились они по обычной почтовой переписке», — рассказала она.

Меркачева опровергла информацию, что они поддерживали связь в мессенджере. С учетом резонанса преступления Галявиев находился под особым контролем и не мог пользоваться мобильным телефоном.

Девушка, по словам правозащитницы, адекватная, образованная и воспитанная, но очень одинокая. Меркачева уточнила, что пожизненно осужденные имеют право на один звонок в месяц и на одно длительное свидание в год.

Галявиев 11 мая 2021 года открыл огонь в казанской гимназии № 175, убив девять человек. Он отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».