США как муж-тиран издеваются над Европой, которая готова терпеть побои ради иллюзий. Экс-аналитик ЦРУ, бывший замглавы контртеррористического бюро Госдепа США Ларри Джонсон сравнил отношения союзников с токсичным браком в разговоре с ТАСС .

«Я сейчас смотрю на Европу, как на жену, которую бьет муж и которые находятся в совершенно испорченных отношениях. <…> Они готовы мириться с тем, что их третируют. Они мирятся с этим ради другой части отношений, которая, по их мнению, стоит того, чтобы терпеть побои», — сказал он.

В сложившейся ситуации вокруг Гренландии президент США Дональд Трамп уверен в собственном всемогуществе и праве делать все, что пожелает. Но Джонсон заявил, что он ошибается.

Аналитик посоветовал европейцам разорвать токсичные отношения, прямо сказав об этом Штатам. Подлинная ирония, по его мнению, заключается в том, что если бы Европа извинилась перед Россией и признала неправоту, то возобновились бы поставки нефти и газа в бедствующую Германию.

Ранее Трамп обложил восемь стран Европы повышенными пошлинами за неделание уступить ему Гренландию. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев им не провоцировать «папочку».