Специалист по этикету Коломацкая призвала при выборе новогодних подарков ориентироваться на желания получателя

При выборе подарка на Новый год важно учитывать желания получателя , а не свой вкус, и избегать чересчур личных вещей. Об этом RT сообщила специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

По ее словам, средства для душа и ванны уместно дарить близким только по их просьбе, иначе сюрприз могут счесть нарушением личных границ. Универсальным решением эксперт назвала праздничную атрибутику: гирлянды, световые украшения или елочные игрушки, связанные с увлечениями человека.

Коллегам подойдут книги, сертификаты или канцелярия. При этом Коломацкая посоветовала договариваться о деталях заранее — например, использовать формат тайного Санты. Подарок руководителю должен быть коллективным, чтобы его не восприняли как попытку заслужить особое отношение. Личный презент начальнику уместен только вне работы при дружеском общении.