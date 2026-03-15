Тайна святой Вероники. Куда исчезла одна из ценнейших реликвий Ватикана

Плат Вероники часто путают со Спасом Нерукотворным. Они отличаются внешне, но близки по смыслу. Что это за реликвия, где находится оригинал и что известно о святой, получившей образ Иисуса по пути на Голгофу, разобрался 360.ru.

Что такое плат Вероники Более понятное современному человеку название реликвии — вуаль или покрывало Вероники. Ее появление связано с Шестым стоянием Крестного пути. По преданию, когда Иисус нес крест на Голгофу, сквозь толпу прорвалась женщина, сняла с головы покров из тонкого египетского льна и дала ему, чтобы вытереть лицо от грязи и крови. На ткани отпечатался лик.

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Позже крестоносцы привезли плат Вероники в Рим, он находится в базилике Святого Петра. Обычно вуаль хранят в часовне за балконом над статуей работы Франческо Мочи, которая находится в нишеопоры в основании купола, но один раз в год в пятое воскресенье Великого поста наряду с другими реликвиями ее выставляют на всеобщее обозрение. Существовала ли святая Вероника В Новом завете явление плата Вероники не описано напрямую. По информации Ватикана, сохранившееся в истории имя могло происходить от латинского vera icon («истинный образ») и указывать скорее на сам факт запечатления лица. Однако католический священник-традиционалист (FSSPX) из братства святого Пия Х Виктор Пасичник в разговоре с 360.ru допустил реальное существование святой Вероники и ее вуали.

Я могу себе представить, что это божественная сила. Вероника следовала за Иисусом, видела его чудеса, слушала его речи. <…> И она настолько была под впечатлением от личности Иисуса, его души, доброты, милосердия, любви, что ей хотелось, чтобы он всегда был рядом с ней. Виктор Пасичник Католический священник

Он допустил, что в пути на Голгофу Иисус из милосердия оставил Веронике свой лик. Тем более, судя по Священному писанию и истории о фарисеях, он читал мысли всех людей и знал о ее желании. Лик и страдания Спасителя косвенно упоминались в Ветхом завете, в книге пророка Исаии. Что касается самой Вероники, то она ассоциируется у верующих с кровоточивой женщиной, которую однажды исцелил Иисус. Пасичник отметил, что эта история описана в Евангелии от Матфея, но без указания имени. После совершенного чуда на крестном пути Спасителя к месту казни стояли взволнованные женщины, одна из которых вполне могла подать свою вуаль.

Фото: Martin Jung/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«Если в Евангелии от Луки 23-ю главу посмотреть, то там Симон Киринянин [в пятом стоянии] упоминается незадолго до этих женщин. Поэтому церковь католическая и соотносит эту Веронику [в шестом стоянии] с той женщиной, которая стояла в этой толпе. После того, как Симон Кирянин помог нести крест, сразу же она подбегает к Иисусу и протягивает плат. Но этого, конечно же, конкретно в Евангелии не зафиксировано», — сказал он. Где находится настоящий плат Вероники Подлинность плата Вероники ставится под сомнение. Пасичник объяснил, что история происхождения этой реликвии, как и любой другой, обросла легендами, в ней есть белые пятна.

Исходную подлинность установить спустя много столетий крайне сложно. В принципе, у каждой реликвии есть своя история, и плат Вероники не исключение. Виктор Пасичник Католический священник

Церковь, по его словам, не стремится вынести окончательное суждение о происхождении плата Вероники с научной точки зрения, назвать дату ее появления и проследить историю до нынешних времен. Это невозможно и для любой другой вещи, всегда останутся какие-либо пробелы. «Были периоды, когда он где-то пропадал, а потом появлялся в другом месте. <…> Прямо достоверно каждый год проследить, в чьих руках он находился и где. Такого, мне кажется, нигде не найдешь», — сказал он. Плат Вероники в Манопелло: подлинный ли он Сомнения в эту историю внес и тот факт, что в мире существуют еще два предполагаемых плата Вероники. Один из них находится в монастыре Святого Лика под испанским городом Аликанте, другой — в базилике Святого лика в маленьком итальянском городке Маноппелло.

Интересно Плат Вероники в Манопелло обладает уникальными свойствами. Этот отрез красновато-коричневого цвета практически прозрачный. На нем изображено лицо бородатого мужчины, оно двустороннее и при определенном освещении исчезает. На ткани нет следов использования краски, ее размер 17 на 24 сантиметра идеально подходит к рамке из ватиканской сокровищницы, якобы ограбленной в начале XVI века.

Собеседник 360.ru напомнил, что последняя изучалась. Немецкий священник-иезуит, ученый Папского Григорианского университета Генрих Пфайффер пришел к выводу, что хранившийся в Манопелло образ действительно нерукотворный. Он выполнен по неизвестной технологии, схожей с той, что использовалась на Туринской плащанице. «Церковь не берется утверждать на 100%, что один из этих трех образов точно тот самый оригинальный образ, который тогда в I веке в Палестине у святой Вероники был в руках. Такой гарантии нет. Тем не менее церковь предполагает», — сказал священник. За что чтут плат Вероники Впрочем, для католиков-традиционалистов, следующих церковным традициям до Второго Ватиканского собора, не так важна подлинность плата Вероники. Почитание икон, священных изображений и статуй состоит в том, что верующие поклоняются не краскам и не изображенному образу, а первообразу. Этот принцип отражен в Седьмом Вселенском соборе, который признан и католической, и православной церковью.

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Мы все-таки стараемся почитать, даже если там, может быть, есть какие-то сомнения в историческом пути. <…> Например, если на иконе изображена Дева Мария, то мы почитаем не краски и не эту икону, а через этот образ саму Деву Марию, которая на небе. <…> Тут святость даже больше состоит в том, что представляет сам образ, а не его достоверная подлинность», — объяснил Пасичник. Он напомнил, что в Риме много реликвий, посвященных страданиям Христа. Например, упомянутая в Евангелии лестница, на которой Понтий Пилат вынес приговор истекающему кровью Иисусу. По преданию, ее разобрали на части, вывезли на кораблях из Палестины и снова собрали напротив Латеранской базилики, главной церкви папы римского. Верующие поднимаются по ней на коленях, молятся на каждой ступени и получают индульгенцию.

Фото: РИА «Новости»

По словам священника, лестница должна быть оригинальной, но, вероятнее всего, является скорее собранной по образцу в более позднее время. Однако этот факт не отменяет веры в ее значение. «Тут мы имеем общность с православными. Они тоже почитают страдания Христа и признают, что это спасительные страдания, которые дают прощение грехов каждому человеку», — заявил Пасичник. Чем Спас Нерукотворный отличается от плата Вероники У католиков почитается плат и сама святая Вероника, существуют иконы в ее честь. Православным верующим ближе Спас Нерукотворный, истории происхождения этих образов во многом перекликаются.

Фото: РИА «Новости»

«Плат из Эдессы его называют. <…> Там император Тиберий в Риме, здесь царь Авгарь византийский на востоке. Там плат святая Вероника приносит, здесь он сам получает либо есть еще другая версия, что тоже он получает это через женщину. Во всех этих легендах есть точно что-то истинное, которое по-разному немножко выглядит», — сказал священник. В глобальном смысле обе традиции, западной и восточной церквей, пришли из одного источника, потому что залог веры, моральные принципы, заповеди едины. Поэтому священник убежден, что в историях о появлении плата Вероники и Спаса Нерукотворного шла речь об одном и том же образе, хотя внешний вид обеих реликвий немного разнится. Главное, по мнению Пасичника, что в обоих случаях он нерукотворный и чудотворный.