Сегодня 04:02 Кровь, терновый венец и Воскресение. Главные тайны Туринской плащаницы 0 0 0 Фото: Holy places. Italy. Turin Shroud / www.globallookpress.com Интересное

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Среди христианских реликвий Туринская плащаница остается самой спорной и загадочной. Одни поражаются совпадению с обликом Иисуса Христа на ткани, другие говорят об энергии невиданной силы, которая могла такой отпечаток оставить. Черты умиротворенного лица Спасителя действительно видны на льняном полотне, но споры вокруг артефакта не утихают. Как исследовали плащаницу, какие тайны удалось раскрыть ученым и почему реликвию называют Пятым Евангелием — в материале 360.ru.

Первые часы после распятия Льняной плат длиной 4,3 метра и шириной 1,1 метра служил погребальным покрывалом Иисуса Христа. Иосиф Аримафейский и Никодим сняли тело со креста, обвили полотном и положили во высеченную в скале гробницу. Когда апостолы, услышав весть жен‑мироносиц о Воскресении, прибежали к пещере, они нашли лишь аккуратно сложенную плащаницу — единственное свидетельство чуда. Плат был сложен особым образом, а на нем отпечаталось изображение тела Христа, с груди и со спины. Ведь одну половину полотна подстелили под Христа, другой прикрыли сверху, перекинув через голову. Энергия неизвестного происхождения На плащанице четко отпечаталось изображение умиротворенного, спокойного и даже безмятежного лица. «Изображение является следствием процесса дегидродации молекул целлюлозы. Иными словами, можно сказать, что это ожог ткани, причем ожог произвела энергия неизвестного происхождения», — рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. Особо интересным является тот факт, что образ Лика Спасителя на православных иконах в точности соответствует этому же изображению на Туринской плащанице. То есть благодаря именно этому полотну нам известен внешний подлинный вид образ Иисуса Христа.

Фото: РИА «Новости»

Почему плащаница Туринская По преданию, плащаница сначала хранилась у апостола Петра, затем переходила из рук в руки христиан Иерусалима. В IX веке ее перенесли в Константинополь. После разграбления города крестоносцами в 1204 году след реликвии теряется более чем на 13 веков. Наконец, в XIV веке плащаницу привез из дальних странствий французский рыцарь. В 1578 году полотно перевезли в Турин — с тех пор плащаницу принято называть Туринской. Как плащаница потрясла мир О плащанице как о подлинном артефакте заговорили в конце XIX века, когда фотограф-любитель Секонда Пиа впервые ее сфотографировал.

Проявив фотопластину, он к своему изумлению увидел на ней позитив изображения Иисуса Христа, а сама плащаница оказалась негативом. С тех пор артефакт неоднократно исследовался учеными. Благодаря этим изысканиям, в итоге плащаницу назвали Пятым Евангелием, так как она запечатлела такие подробности страданий и смерти Иисуса Христа, которых нет в четырех канонических Евангелиях. Наталия Фоминых

Открытие Пиа полностью опровергло скептичные версии о том, что плащаница всего лишь средневековая подделка. Здесь сразу возникает два вопроса, на которые ответить невозможно. Само понятие о негативе появилось лишь после того, как была изобретена фотография. Как же в средние века художник мог создать на ткани негативное изображение? Да и с какой целью неведомый автор решился бы создавать изображение, о котором в те времена не было еще никакого понятия. Никто в те годы подлинного лика Христа не видел. Почему Туринскую плащаницу считают настоящей По мнению Фоминых, дальнейшие изыскания показали подлинность плащаницы. Дело в том, что, согласно медицинским исследованиям, на ткани с анатомической точностью изображен мужчина ростом около 180 сантиметров и в возрасте от 30 до 45 лет, распятый по римскому обычаю — с пробитыми запястьями и ступнями. Средневековый художник просто не мог знать, что гвозди римляне вбивали в запястья, а не в ладони — иначе кисти не выдержали бы веса тела. При этом в средневековой же традиции распятие на иконах изображалось иначе, с пробитием ладоней. С точки зрения анатомии изображение тела на плащанице абсолютно безупречно. К такому выводу еще в начале XX века пришли французские биологи. Средневековая анатомия же не имела серьезных достижений, поскольку врачам запрещалось делать вскрытие. Научная анатомия в Европе начинается гораздо позже — то есть никакой имитатор сделать анатомически правильный, безупречный отпечаток, как это изображено на полотне, не мог.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Шокирующее открытие хирурга Крайне сомнительно, чтобы средневековые художники знали, что ладони просто не выдержат тяжести тела. Лишь в первой половине XX века французский хирург выяснил это путем экспериментов с ампутированной рукой. В 1930 году тот же врач сделал шокирующее открытие. Медик искал объяснение тому факту, почему у распятого на плащанице отпечатались только четыре пальца на каждой руке — большой палец не отобразился.

Он вбил гвоздь в запястье ампутированной руки и большой палец согнулся, ушел под ладонь. Причина заключалась в разрыве запястного сухожилия. Это еще один факт в подтверждение подлинности плащаницы, подлинности того, что в ней был завернут Иисус Христос после распятия. Наталия Фоминых

Терновый венец и настоящая кровь Страдающего спасителя обычно изображают в терновом венце. Этот венец имеет форму обруча. На плащанице отчетливо видны многочисленные следы крови на голове. Кровь текла из проколотых шипами сосудов. Таких ран обнаружено 13 на лбу и 20 на темени. Отсюда можно сделать вывод, что терновый венец имел форму круглой шапки. Римские воины, когда глумились над страдальцем, надели на него, как на Царя Иудейского, багряницу и царский венец. На Востоке цари носили венец в форме митры. Бесчеловечная жестокость проявилась в том, что воины били его по голове тростью. От ударов тростью по терновому венцу острые шипы впивались в голову, причиняли мучительную боль, пробивали сосуды. Отсюда и кровь, следов которой на плащанице очень много. Европейские медики сумели определить и ее группу. Это человеческая кровь, четвертой группы. Анализ отпечатков тела показал и большое количество следов от ударов.

Фото: Elena Aquila/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Пыльца Палестины На области глаз видны отпечатки медных монет — лепт Пилата, которые иудеи клали, чтобы веки усопшего не раскрылись. И поскольку Иудея входила в состав Римской империи, то в обращении у них были тоже римские денежные единицы, идентифицировать монеты удалось по отпечатку. «Конкретно на плащанице видны буквы, надписи на монете. И при помощи специального пылесоса ученые собрали пыльцу с полотна и обнаружили следы около 30 видов растений, которые произрастают исключительно на территории Палестины и в окрестностях Иерусалима», — объяснила Наталия Фоминых. Плащаница подделка? В 1988 году в лаборатории Оксфорда, Аризоны и Цюриха датировали образцы льна с плащаницы XIII‑XIV веками. Использовался углеродный анализ — измеряли количество углерода в исследуемом образце, и поскольку этот элемент является радиоактивным изотопом, который со временем распадается, то сделали вывод о том, что чем образец древнее, тем в меньшей степени этот изотоп радиоактивен. Однако такие выводы оспорили и церковь, и ученые. Дело в том, что радиоуглеродный метод позволяет определить возраст предмета только когда соотношение изотопов в образце остается неизменным. То есть, образец не загрязняется углеродами, содержащими материалами более позднего происхождения. О плащанице сказать такого нельзя. Ее выносили для поклонения христианам, И чтобы доказать, что она не создана художником, ее долго кипятили в масле, мыли, терли, но отпечатков убрать не смогли. Попадало полотно и в огонь, во время пожара 1532 года некоторые места ее обуглились. Серебряный ковчег частично расплавился, то есть на плащанице остались следы капель серебра. После пожаров плащаницу чистили. Поскольку это не было учтено во время исследований, проходивших в 1988 году, то результаты принято считать некорректными, а датировку церковь не считает верной.

Фото: Lyn Alweis/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Доказательства подлинности В 2011 году завершилось новое исследование, которое длилось пять лет. Его проводили ученые Итальянского национального агентства по новым технологиям. Они решительно опровергли утверждение, что туринская плащаница является средневековой подделкой Ученые пришли к выводу, что изображение человека, который подвергался истязаниям, распятию, и просматривается изображение на льняной ткани Туринской плащаницы, обладает многочисленными совершенно необычными характеристиками, как химическими, так и физическими, которые в настоящее время невозможно воспроизвести ни в каких лабораторных условиях. Отсутствие технических возможностей повторить изображение на ткани не позволяет создать достоверную гипотезу о механизме формирования отпечатка. Как был сформирован этот отпечаток, сказать точно нельзя. Исследователи установили и еще один очень важный факт. Под каплями крови нет изображения. А это может означать только то, что кровь появилась намного раньше, чем рисунок. Также на ткани отсутствуют следы разложения тела.

Тело распятого было завернуто в плащаницу примерно два дня. Это полностью согласуется с евангельским повествованием. После того, как Иисус принял смерть на кресте, истерзанное Его тело было завернуто в погребальное покрывала в погребальную пелену. И самым важным фактом является то, что плащаница свидетельствует не только о распятии Христа, но, самое главное, о его воскресении. И вот это великое чудо и ставит предел возможностям науки Наталия Фоминых

Выводы криминалистов Очень интересен вывод криминалистов, которые подтвердили факт воскресения Христова. Тело, завернутое в ткань, исчезло из пещеры примерно через 40 часов после того, как его туда положили. Причем исчезло, не раскрыв полотна, не повредив сгустков крови, которые запеклись на этом полотнище. «Вот почему, когда Петр приходит ко гробу Спасителя, видит там лежащую плащаницу, сложенную этим особым образом, он верит в его Воскресение. Ткань так плотно оборачивалась вокруг тела умершего, что снять ее вот в том виде было невозможно», — объяснила религиовед.

Фото: Elena Aquila/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Вопрос веры Совершенно справедливо, что этот и множество других артефактов вызывают сомнения ученых, потому что ученые как раз и есть люди, которые используют сомнения как научный метод, отметил в беседе с 360.ru иерей Андрей Лоргус, русский православный священник и писатель. «Для церкви эти научные изыскания не имеют смысла. Для церкви Туринская плащаница есть прежде всего объект веры. Почему такой артефакт, как плащаница, мог быть неизвестен в ранние века? По многим причинам мы знаем сотни различных артефактов, которые были неизвестны долгое время», — объяснил Андрей Лоргус Разобраться в подлинности вещей с такой историей очень трудно, добавил иерей. Каждая из них за века обросла множеством мифов и легенд.

Пусть наука сомневается, потом подтверждает, потом опять сомневается, потом опять подтверждает. Это не влияет на веру. Верою мы принимаем Крест Господень, для верующего ведь неважно, какой именно он был формы. Важно то, что на нем был распят Иисус, личность историческая. Андрей Лоргус