Зампредседателя ВРНС Иванов посоветовал поставить в комнате ребенка икону Иисуса Христа
Зампредседателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал RT о значимости правильного оформления детской комнаты иконами.
По его словам, святые образы создают особую духовную обстановку, способствующую формированию доверия ребенка к Господу с ранних лет. Центральное место должно занимать изображение Иисуса Христа.
«Лучше, если это будет не строгий Вседержитель в исполнении для взрослых, а более мягкий, лик Спасителя, например в образе „Спас Нерукотворный“ или „Добрый Пастырь“», — отметил Иванов.
Он также предложил поставить иконы ангела-хранителя и святого, чье имя носит ребенок.