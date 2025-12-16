Зампредседателя ВРНС Иванов посоветовал поставить в комнате ребенка икону Иисуса Христа

По его словам, святые образы создают особую духовную обстановку, способствующую формированию доверия ребенка к Господу с ранних лет. Центральное место должно занимать изображение Иисуса Христа.

«Лучше, если это будет не строгий Вседержитель в исполнении для взрослых, а более мягкий, лик Спасителя, например в образе „Спас Нерукотворный“ или „Добрый Пастырь“», — отметил Иванов.

Он также предложил поставить иконы ангела-хранителя и святого, чье имя носит ребенок.